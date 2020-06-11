Скрізь цвіль і попільнички: в мережі показали страшні умови українського пологового будинку. Фото

Українка Ірина Микитюк показала страшні умови в Мукачівському пологовому будинку. Як видно на фото, в медичному закладі не робили ремонт близько 20 років.

У туалеті для породіль присутній грибок, цвіль, а на вікнах стоять попільнички. Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Молода мама зазначила, що народжувала без попередньої домовленості з лікарями, а такого "трешу" не бачила ніколи.

Мукачівський пологовий будинок Facebook Ірини Микитюк

"Ви не повірите, в 21 столітті, навіть зарядити телефон, це дуже велика проблема, так як в палатах немає жодної робочої розетки. Душ-казка! Грибок, цвіль і страх, щоб тобі щось не звалилося на голову. Туалет, тут ноу коммент. Зважитися на "серйозні справи" в такому місці просто неможливо. і що мене вразило найбільше: в пологовому в туалеті стоїть ... що? Правильно! Попільничка! тут породіллі курять після народження малюків і персонал цьому сприяє", – написала Микитюк.

Мукачівський пологовий будинок Facebook Ірини Микитюк

Мукачівський пологовий будинок Facebook Ірини Микитюк

Кухні в медустанові немає, в загальному коридорі стоїть тільки холодильник. Крім того, відсутня чайник, мікрохвильова піч і плита, тому розігріти їжу немає можливості.

Мукачівський пологовий будинок Facebook Ірини Микитюк

Мукачівський пологовий будинок Facebook Ірини Микитюк

"Радує те, що ніяких ліків не потрібно купувати, все є, хоча" канави "і три катетера для годування немовлят треба було віддати. На четвертому поверсі, кажуть, краще, але коли я попросила мене перевести, сказали немає місць, хоча сьогодні виявилося , що вчора вони з'явилися, але ми так і залишилися в жахливих умовах. Сумно, що ми народжуємо нове покоління в таких місцях", – додала Микитюк.

Мукачівський пологовий будинок Facebook Ірини Микитюк

Мукачівський пологовий будинок Facebook Ірини Микитюк

Мукачівський пологовий будинок Facebook Ірини Микитюк

Мукачівський пологовий будинок Facebook Ірини Микитюк

У коментарях під публікацією пишуть, що навіть 15 років тому пологове відділення виглядало краще. Користувачі обурені станом пологового будинку.

Раніше OBOZREVATEL писав, що мережа сколихнула чергова "порція" страхітливих знімків, розкривають реалії української медицини.

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