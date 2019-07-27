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"Скрізь охорона і бойові водолази": Зеленський похвалився фото з пляжу

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Президент України Володимир Зеленський оприлюднив нове фото з пляжу, на якому він зображений разом з главою Офісу президента Андрієм Богданом.

Знімок він опублікував на офіційній сторінці в Instagram. При цьому український лідер іронічно підписав фото.

"Ми, всюди охорона, бойові водолази, спец контроль прохід в море, на пляж - через рамки. А на задньому фоні видно, як засмагають розвідники. Хороших вихідних", - написав Зеленський.

"Скрізь охорона і бойові водолази": Зеленський похвалився фото з пляжу

Судячи з вказаної геолокації, президент разом з Богданом зараз відпочивають в Одесі. Туди український лідер, за чутками, приїхав на концерт "Ліги сміху".

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У мережі вже залишили безліч коментарів під фото: "Поважаю", "Справжній", "Красавчики", "Досить відпочивати. Пора працювати", "Команда З, Слуги народу", "Перший президент, який так близько до народу і нічого не боїться"," Кращий президент", "Гарного відпочинку!! Любимо Вас і бажаємо удачі і добра!".

"Скрізь охорона і бойові водолази": Зеленський похвалився фото з пляжу
"Скрізь охорона і бойові водолази": Зеленський похвалився фото з пляжу
"Скрізь охорона і бойові водолази": Зеленський похвалився фото з пляжу
"Скрізь охорона і бойові водолази": Зеленський похвалився фото з пляжу
"Скрізь охорона і бойові водолази": Зеленський похвалився фото з пляжу
"Скрізь охорона і бойові водолази": Зеленський похвалився фото з пляжу
"Скрізь охорона і бойові водолази": Зеленський похвалився фото з пляжу
"Скрізь охорона і бойові водолази": Зеленський похвалився фото з пляжу
"Скрізь охорона і бойові водолази": Зеленський похвалився фото з пляжу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленського в п'ятницю, 26 липня, помітили під час приватного візиту в Одесі. Дружина Зеленського Олена прибула туди днем раніше.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Одеса
Тег
фотографии
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Lozko Ruslan
Lozko Ruslan
А сзади УДО и ряженные актеры с "Сватов")
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