Скрізь автоматники, допити і штрафи: луганчанка описала реальне життя в окупації

У мережі з'явився крик душі мешканки окупованої частини Луганська, у якій вона розповідає про реальне життя під прапорами "ЛНР".

Свого листа вона опублікувала в блозі на inforesist. За її словами, живучи в окупації, складно відповісти на питання "що у нас нового або, що не так, як в Україні".

"Все місто поділене на сектори військових об'єктів, біля яких поставлені захисні бетонні блоки, пофарбовані в миролюбні кольору. Цілодобово біля них чергує озброєний патруль. Не помітити цих нововведень неможливо. Найяскравіший приклад – комендатура в колишньому офісі Наталії Королевської в самому центрі міста.

Поруч з кафе, міською ялинкою і місцем прогулянок в центрі загороджувальні їжаки, автоматники, бетонний дзот на той самий непередбачений випадок. Звичайно, не звернути на це уваги неможливо, але з часом це теж стає реальністю післявоєнного періоду", – написала жінка.

Луганчанка описала реальне життя в окупації

Вона розповіла, що в окупованому Луганську ліфти працюють до 21:00.

"Особисто мною це відкриття було зроблено тільки цього літа. І чомусь не економія першою прийшла в голову, а заклик місцевої влади не тинятися затемна десь. Світлофори теж переходять в режим жовтого світла в 21:00. І знову для мене це було показово – виходить, всі попередні чотири роки я не виходила з дому після 21:00, раз не помічала цього", – зазначила вона.

Також, у так званій "ЛНР" передбачені штрафи за перебування на вулиці під час комендантської години. Що характерно, штрафи дуже серйозні, а разом з ними ще ніч допитів, наркологічної експертизи та інших моральних витрат.

"Є ті, хто майже по-геройськи хвалиться – ходив, мовляв, і нічого. Але це до першого штрафу в 2000 рублів, після переміщаються під час комендантської години вже не так бадьоро. До речі, сума штрафу різна – о котрій годині був затриманий, тверезий або п'яний, з документами або без. Діє своя цілком офіційна тарифна сітка, яка вельми поповнює бюджет. Проміжок комендантської години – з 23:00 до 4:00, указом "глави" його дія скасовується на період великих свят, що дуже радує молодь", – поділилася жінка.

Також вона розповіла, що в "ЛНР" не можна перетинати лінію розмежування працівникам виконавчої та судових систем, представникам місцевої адміністрації і вільнонайманим співробітникам в армії і поліції – це може обернутися величезними проблемами аж до звільнення.

Також, згідно з її словами, списки співробітників всіх відомчих служб, як і членів громадського руху "Світ Луганщини" регулярно зливають в Україні.

"До речі, до теми заборон, не можна курити в недозволених місцях, не можна фотографувати і фотографуватися поруч з секретними (читай: всіма військовими) об'єктами, не можна палити багаття, не можна носити військову форму без супровідних документів, не можна розпивати спиртні напої у "військовій" формі і використовувати службове становище", – написала вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у тимчасово окупованому терористами Луганську місцевих жителів штрафують за появу на вулиці в комендантська година.

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