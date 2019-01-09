Скосить кожного другого: українців попередили про небезпечну хворобу

Лікарі не рекомендували після святкового застілля відразу ж переходити на харчування тільки фруктами.

Алергологи застерегли зловживати фруктами, особливо тими, що екзотичні для українців, передає УНН.

"Фрукти - важливе джерело вітамінів під час зимового авітамінозу в холодному кліматі. Але також вони ще й містять алергенні білки, які викликають у тому числі і перехресні реакції з традиційними для нас продуктами і пилком", – повідомили в Європейській аероалергенній мережі.

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Так, люди, чутливі до пилку берези, можуть реагувати і на яблука, груші, черешні, вишні, моркву, хурму, манго, квітки ромашки, селеру, їстівний каштан, жовте і зелене ківі, арахіс, лісові горіхи (фундук), мак, насіння коріандру і кмину, фенхеля (цибулина і насіння). Ці насіння і плоди містять гомологи (схожі за будовою білки) основного алергену пилку берези Bet v1.

Гомологи Bet v1 також знаходяться у сливі, персиках, абрикосах, нектарини, полуниці, рисових, волоських горіхах, нуте (турецький горох), картоплі, помідорах і петрушці. Тому у людей, чутливих до одних продуктів з цього переліку, може спостерігатися і реакція на інші, а також - на пилок близьких родичів берези - вільхи, ліщини, граба та дуба.

Медики наголосили, що якщо людина чутлива до пилку берези та її родичів, то ризик виникнення реакцій на зазначені вище продукти становить 55%.

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