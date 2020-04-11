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12 квітня • оновлено в 01:16
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Скороход розповіла, як лікується від коронавірусу

9.2т
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Хвора на коронавірус нардепка і колишня членкиня фракції "Слуга народу" Ганна Скороход розповіла про протікання хвороби і як від неї лікується.

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Про це вона написала в своєму Telegram-каналі, описавши 18 день свого карантину і 7 день у лікарні.

"Стан трохи кращий. Лікування без змін. З антибіотиками проблем начебто немає. Температура 35-35,5, слабкість і головний біль, не відчуваю запахів, постійно спимо", – розповіла про свій стан нардепка.

Ганна Скороход

Ганна Скороход

Волинь24

Також вона висловила тривогу за лікарів, які працюють "на ентузіазмі".

"Мабуть, чекає найближчим часом ще більша криза медперсоналу, дуже боюся, що з "великою реформою" потрапимо в точку неповернення до відновлення медицини для людей, але всі говорять зосередитися на одужанні, так і робимо поки", – написала Скороход.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скороход повідомила, що заразила коронавірусом свого сина, який народився 17 лютого 2020 року. Вони обоє перебувають в інфекційній лікарні.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Особа
Ганна Скороход
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Выздоравливайте. А с "восстановлением медицины для людей" будете разбираться позже. Кстати, медицины для людей у нас не было никогда. Нормальная медицина была только для "слуг народа" (это термин из сов. союза).
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Як дите?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
тревогу за врачей, которые работают "на энтузиазме" вкурсях шо врачи военнообязанные и ни какого подвига там нет.медин самый дорогой вуз ,добровольно в него шли. взятки платили.
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Суспільство

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

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