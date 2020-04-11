Хвора на коронавірус нардепка і колишня членкиня фракції "Слуга народу" Ганна Скороход розповіла про протікання хвороби і як від неї лікується.

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Про це вона написала в своєму Telegram-каналі, описавши 18 день свого карантину і 7 день у лікарні.

"Стан трохи кращий. Лікування без змін. З антибіотиками проблем начебто немає. Температура 35-35,5, слабкість і головний біль, не відчуваю запахів, постійно спимо", – розповіла про свій стан нардепка.

Ганна Скороход Волинь24

Також вона висловила тривогу за лікарів, які працюють "на ентузіазмі".

"Мабуть, чекає найближчим часом ще більша криза медперсоналу, дуже боюся, що з "великою реформою" потрапимо в точку неповернення до відновлення медицини для людей, але всі говорять зосередитися на одужанні, так і робимо поки", – написала Скороход.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скороход повідомила, що заразила коронавірусом свого сина, який народився 17 лютого 2020 року. Вони обоє перебувають в інфекційній лікарні.

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