"Скорочуємо кількість "ополченців": Соколова налякала терористів "ноу-хау" ЗСУ

Українська журналістка Яніна Соколова спародіювала безглузді фейки терористів "Л/ДНР" про ЗСУ і заявила, що захисники нібито мають секретну лабораторію з виготовлення унікальної "біологічної зброї".

Фрагмент шоу "Вечір з Яніною Соколовою" з тролінгом окупантів вона опублікувала на сторінці проекту в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Багато чим русофобським і укронанучним (займаємося. – Ред.). Наша остання розробка – це синичка Б-52. Ми спеціальним вірусом на основі буряка заражаємо синичок гайморитом. Потім ми окроплюємо їх афродизіаками і на безпілотниках розкидаємо по Донбасу. Там місцеві канарки реагують на запах гормону і спаровуються із синичками. Синички заражають канарок гайморитом, інфіковані канарки в шахті не чують газ, і шахти потім вибухають. І таким чином ми скорочуємо кількість танків і "ополченців", – сміється Соколова над вигадками пропагандистських ЗМІ бойовиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні ПА ОБСЄ депутат нелегітимної Держдуми Росії, космонавт, герой Росії Олена Сєрова видала безглуздий фейк про те, що особисто бачила з борту МКС, як українські війська нібито бомбили мирних жителів Донбасу.

Ще один депутат від Росії Онищенко, екс-санітарний лікар РФ взагалі заявив про американські лабораторії біологічної зброї на території Грузії та України.

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