Скорочення в ЗСУ: у Генштабі пояснили, хто втратить посади

Скорочення чисельності військових ЗСУ дозволить якісно організувати підготовку військ та ефективно використовувати фінансові ресурси.

Як повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ, приведення чисельності військовослужбовців проходитиме відповідно до законів України.

"Однією з ключових проблем розвитку Збройних Сил України є невідповідність між їхньою штатною чисельністю та показниками, які визначені Законом України “Про чисельність Збройних Сил України”, згідно з яким вона не повинна перевищувати 250 тисяч осіб, зокрема 204 тисяч військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ

Відзначається, що в ЗСУ є багато посад, які протягом трьох і більше років не були укомплектовані.

"Це зі свого боку не дає можливості нормально організувати службу, якісно спланувати підготовку фахівців у навчальних закладах та навчальних центрах, забезпечити їхній кар’єрний супровід та підготовку до виконання завдань за призначенням. Хронічна неукомплектованість не дозволяє досягти необхідної злагодженості підрозділів, суттєво знижує боєздатність військових частин", – пояснили в Генштабі.

При цьому в ЗСУ наголосили, що не скорочуватимуть бойові частини.

"У процесі оптимізації штатної чисельності, не буде скорочено жодного військовослужбовця. Передбачається лише скорочення посад, які тривалий час утримувалися вакантними. Під час організаційних заходів переважно будуть скорочені посади у військових частинах та підрозділах, які не залучаються до виконання завдань в операції Об’єднаних сил", – повідомили в Генштабі.

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