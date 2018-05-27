Україні загрожує глибока демографічна криза: що робити

Україна входить в період затяжної сильної демографічної кризи, яка може протривати півстоліття.

Про це в ефірі ObozTV заявила науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.

"Це навіть кризою назвати важко. Криза - це гострий, але не довгий процес. А в Україні ця ситуація буде тривати дуже довго. У нас вже йде швидке скорочення населення працездатного віку. Зараз це відбувається за рахунок молодих поколінь, ось ці нечисленні покоління народжених в 90-х, вони зараз входять у доросле життя. Тобто платників внесків і зайнятого населення буде менше. А ось люди старших поколінь, вони більш численіші десь в 1,5-2 рази. Це може тривати і 50 років. Поки народжені в 90-х не виходитимуть на пенсію", - зазначив а експерт.

При цьому Ткаченко не вважає головною проблемою невисоку народжуваність в країні.

"Для народження дітей матеріальне благополуччя не головне. У нас рівень народжуваності середній для Європи, десь близько 1,5 дитини на одну жінку. У тій же Польщі навіть нижче. Але 1,5 дитини означає, що покоління батьків вже не буде заміщене", - додала вона.

За її словами, збільшити населення країни можна не тільки за рахунок збільшення народжуваності.

"Наприклад, зробити так, щоб люди жили довше. Це не може зробити тільки держава, тут важлива поведінка і самого населення. Якщо люди у нас і далі будуть жити так мало, то який сенс народжувати, щоб людина жила до 60-70 років. Тому для України головна демографічна проблема - це низька тривалість життя. Якби люди жили довше, вони б довше зберігали працездатність, активність", - підкреслила фахівець.

Для цього держава повинна добре прорахувати всі пов'язані з цим ризики і розробити кроки, які допоможуть подолати ці процеси.

"Наша найбільша проблема в незгуртованості. Якщо люди будуть розуміти, що таке суспільство, що таке держава, для чого вона існує, коли наші державні мужі зрозуміють, що держава не для того, щоб вирішувати свої питання, а забезпечувати краще життя для всієї країни, тоді все буде правильно", - переконана демограф.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2050 року населення України скоротиться на 5,5 мільйона жителів.