"Скоро знищать": масштабну проблему з Кримським мостом показали на фото

У мережі наочно показали, як Кримський міст, що з'єднує окупований Крим з Росією, знищує судноплавство по Керченській протоці.
"Місце наносу піску і збільшення берегової лінії Керченської протоки, дурнуватий паркан. Змінюється все — глибина, швидкість течій. Природа протестує. Судноплавство вони скоро знищать", — повідомила на сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим.
Вона опублікувала фото, на яких помітний намитий пісок.
"Скоро буде шикарний пісочний пляжик для росгвардейцев і заодно і каюк судноплавству. Бо абсолютно непередбачуване проходження. Де мілина, де що тепер не ясно через недолугої, руко*опной скріпи", — написала блогер.
Місце наносу піску і збільшення берегової лінії- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 7 квітня 2019 р
Керченську протоку
Дурнувата забор.Меняется все-глибини, швидкість течій
природа протестує
Судноплавство вони скоро знищать pic.twitter.com/qDcnCPGE1X
Twitter RoksolanaToday & Крим
Масштабну проблему з Кримським мостом показали на фото
Twitter RoksolanaToday & Крим
Масштабну проблему з Кримським мостом показали на фото
Twitter RoksolanaToday & Крим
Масштабну проблему з Кримським мостом показали на фото
Як повідомляв OBOZREVATEL, окупованому Росією Криму заступили на службу бойові катери Росгвардіі БК-16, які будуть охороняти чорноморське узбережжя недалеко від Кримського моста.
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