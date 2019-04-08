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"Скоро знищать": масштабну проблему з Кримським мостом показали на фото

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У мережі наочно показали, як Кримський міст, що з'єднує окупований Крим з Росією, знищує судноплавство по Керченській протоці.

"Місце наносу піску і збільшення берегової лінії Керченської протоки, дурнуватий паркан. Змінюється все — глибина, швидкість течій. Природа протестує. Судноплавство вони скоро знищать", — повідомила на сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим.

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Вона опублікувала фото, на яких помітний намитий пісок.

"Скоро буде шикарний пісочний пляжик для росгвардейцев і заодно і каюк судноплавству. Бо абсолютно непередбачуване проходження. Де мілина, де що тепер не ясно через недолугої, руко*опной скріпи", — написала блогер.

Twitter RoksolanaToday & Крим

Twitter RoksolanaToday & Крим

Масштабну проблему з Кримським мостом показали на фото

Twitter RoksolanaToday & Крим

Twitter RoksolanaToday & Крим

Масштабну проблему з Кримським мостом показали на фото

Twitter RoksolanaToday & Крим

Twitter RoksolanaToday & Крим

Масштабну проблему з Кримським мостом показали на фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупованому Росією Криму заступили на службу бойові катери Росгвардіі БК-16, які будуть охороняти чорноморське узбережжя недалеко від Кримського моста.

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Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Гланвое что заголовок грозый у обоза и как всегда брехливый, да и эксперт очень квалифицированный.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А куда пропал дебил медовар????так и сдохнет не дождавшись обрушения
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Показали....Животные..а как же..его не построят никогда??? Вы его уже узырили...?????дебилы
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1
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
заПППукин вовка, )))милый а поржать над вами животными...?????))это ж так приятно
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0
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заПППукин вовка
заПППукин вовка
Сидоров Андрей, сидоров-пидоров не напрягайся, а то очко рэпнит и нечем будет с китайцами рассчитываться)))))
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