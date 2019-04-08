"Скоро знищать": масштабну проблему з Кримським мостом показали на фото

У мережі наочно показали, як Кримський міст, що з'єднує окупований Крим з Росією, знищує судноплавство по Керченській протоці.

"Місце наносу піску і збільшення берегової лінії Керченської протоки, дурнуватий паркан. Змінюється все — глибина, швидкість течій. Природа протестує. Судноплавство вони скоро знищать", — повідомила на сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим.

Вона опублікувала фото, на яких помітний намитий пісок.

"Скоро буде шикарний пісочний пляжик для росгвардейцев і заодно і каюк судноплавству. Бо абсолютно непередбачуване проходження. Де мілина, де що тепер не ясно через недолугої, руко*опной скріпи", — написала блогер.

Місце наносу піску і збільшення берегової лінії

Керченську протоку

Дурнувата забор.Меняется все-глибини, швидкість течій

природа протестує

Судноплавство вони скоро знищать pic.twitter.com/qDcnCPGE1X - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 7 квітня 2019 р

Twitter RoksolanaToday & Крим Масштабну проблему з Кримським мостом показали на фото

Twitter RoksolanaToday & Крим Масштабну проблему з Кримським мостом показали на фото

Twitter RoksolanaToday & Крим Масштабну проблему з Кримським мостом показали на фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупованому Росією Криму заступили на службу бойові катери Росгвардіі БК-16, які будуть охороняти чорноморське узбережжя недалеко від Кримського моста.

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