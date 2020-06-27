Скоро ситуація з COVID-19 в Україні стане неконтрольованою, – епідеміолог

Найближчим часом ситуація з коронавірусом (COVID-19) в регіонах України стане неконтрольованою.

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Як заявив в інтерв'ю "Апострофу" керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін, там, де є чіткі дії з боку місцевої влади, хворобу ще вдається стримувати.

"Але і неконтрольована ситуація, яка вже склалася у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Рівному, Харкові, дуже скоро стане реальністю у всіх регіонах України", – вважає він.

За словами Александріна, в Харкові обласна інфекційна лікарня переповнена більш ніж на 100% хворими на COVID-19, інфекційне відділення 13-ї лікарні в місті також повністю переповнене хворими на коронавірус.

При цьому в Полтаві вдається стримувати велику захворюваність, там непогано відпрацьовано питання на рівні ОДА, є чітка координація.

Епідеміолог зазначив, що реальний стан справ з COVID-19 замовчується, бо в Україні питання інфекційних захворювань носить суто політичний характер.

"Це велика рідкість, коли на ток-шоу допускають лікарів-інфекціоністів та епідеміологів. Але у нас постійно чують політиканів. І навіть головний державний санітарний лікар займається вже повністю політикою, а не своєю справою", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України готує лікарні країни до третьої хвилі заражених COVID-19 в зв'язку з ростом захворюваності.