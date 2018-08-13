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Ірина Нєнашева
Ірина Нєнашева
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"Скоро нам будет капец": исповедь крымчанина

78.6тЧитати новину російською

- Ааа, так это вы еще при Украине ставили! Сейчас такого нет. Сейчас тут одно гАвно продается...

При этих словах я приободрилась, отложила в сторону планшет с дебильно-жопошным фильмом "Борат"...и накрахмалила уши.

Вызвали мастера. Из-за полного нежелания общаться с "вато" или "мы же один народ - это правители дерутся, а нам делить нечего - рассорили нас, русских и украинцев" или, того глядишь еще ужасней - "понаехавшего" - ретировалась на крошечный балкончик, пусть думаю, добрый муж с ним разбирается... А тут такое дело. Слушаю.

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- Ндааа...Сейчас даже если дорогой кран купишь - все равно гАвно, не знаю, как уж это у них получается....Вы же знаете, что есть китайские краны на экспорт в Россию, а есть такие же точно, но гораздо качественнее и лучше - в Европу! Вон, старушке одной, кран поставил за три тысячи - а у нее пенсия - восемь! Вот как с нее деньги брать?! Зато чиновники в шоколаде! Делят, делят, я вам так скажу - Вова там ничего не знает, да ему и пофиг! Пофиг, я вам говорю. Я вообще не знаю...из моих знакомых никто на референдум не ходил, где они там те голоса набрали...А как пенсионеру прожить?! А нам с детьми? Питание детское - при Украине какое классное было, а сейчас?! У малого расстройство и сыпь, а стоит сколько?! А футболочки детские?! А сандалики?! Вот при Украине купишь футболку - так она на-ту-раль-ная!!! Х/б!!! 100% А здесь? Ужас, стекло! А стоит?! Сыр - гАвно! Сколько бы не стоил, вот в Украине - есть дорогой сыр, есть подешевле, есть дешевый. Так ты же знаешь, за что платишь, а тут хоть самый дорогой покупай, все равно - гАвно!!! Колбаса - гАвно! Молочка - гАвно! Сахар - гАвно! Вот я недавно звоню другу в Харьков, а он мне: "Подожди, подожди, я тут сахар в супермаркете выбираю! А я ему: "А че его выбирать?" А он мне: "Понимаешь, тут четырнадцать сортов, не знаю какой взять! Четырнадцать!!! Представляете?!

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На этом месте я почти "спалилась", еле сдержав смех.

- А у нас?! Сок?! Разве это сок?! Да что я вам рассказываю...вы же местный?

- Не совсем, мы из Киева, жена родом из Севастополя...

Стук падающего разводного ключа...

- Кхе...кххееее...Из Киева?! Ну и как вы там? Нормально?! Вот сколько вы за квартиру платите? А зарплаты, какие зарплаты, ну в среднем? Да я бы бросил все, поехал бы к чертовой матери в Харьков жить с семьей, да боюсь...

- Чего боитесь?

- Да в АТО заберут, там у вас всех, прямо с вокзала...А у меня же паспорт крымский, был бы хоть любой другой, а то - крымский...А вот вы знаете, к примеру, я недавно ставил раковину людям из Санкт-Петербурга, так они мне рассказали, что у них в Санкт-Петербурге у Порошенка 15% акций местного метро!!! 15%! И заводик у него оружейный имеется, прямо в России!

С*ка, думаю, ну скорей бы он уже все починил, я ж тут со смеху...опять чуть не спалилась.

- Да, да, они там все наживаются, а мы воюем! Братья, братья воюют!!! А понаехало сколько в город, вы видели пробки? Прут, прут к нам из России, а скоро железную дорогу запустят - то вообще капец будет. Вот я недавно одному бывшему менту ремонт делал. Он из московской области где-то, у нас тут две квартиры купил, так я его спрашиваю: "А что вы сюда-то приехали?" А он мне: "Знаешь, сколько в московской и ленинградской областях беспризорных детей?! 385 тыс!!! И ты представь, это же бандиты! Жестокие. Наркоманы, алкоголики. А тут - спокойно, буду старость доживать у моря..."

А у меня у самого родственники в России. Так там что творят. Был парк. Центральный, огромный. Так его так застроили что 350 метров осталось, и то, осталось, потому что там на тех 350 метрах вечный огонь! Бабки там пытались пикетировать, половина сгинула...Ужас. Ужас... А вы наш Парк Победы видели? А Солнечный?! Деребанят, сука, деребанят, денег немерено вбухали, все разворовали, а теперь стоит... Чиновники все из России, наших хапуг всех убирают, сами у кормушки...Я бы к вам уехал...У вас нормально жить можно, и вещи, и продукты, все качественное, все дешевое... А тут х...рня сплошная...

Сунула я наушники в уши, включила дебильный фильм про казахского дядьку...

Расстроилась. И вроде правильно он все говорит, да только Что ж ты, мужик, все про сахар да про "пожрать". Разве в этом дело?! Ну почему он не сказал, что мне так хотелось услышать. Дуре наивно-патриотической...Что Родина - Украина, что скучает, что все не правильно, что мечтает, чтобы дети выросли в свободной стране, а не в клетке. Чтобы знали украинский язык, любили свою страну...

Ну, и конечно же, хотелось бы увидеть все четырнадцать сортов сахара в супермаркете возле дома.

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Автор
Ірина НєнашеваІрина Нєнашева
Тема
анексія Криму
Джерело
Джерело:Facebook Ирины Ненашевой
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Коментарі
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Цікаво
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Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Денис
Исаев Денис
На обозе появилось новое трепло, недоблогерша пропагандонка. Минимальная пенсия в Крыму 11 163 рубля. Про специальные смесители для России из Китая по 3000 рублей вообще смех, до такого даже дурак не додумается, за три тысячи можно болгарский Видима купить или питерский, хотя болгары наверное для России тоже специальный цех с плохим качеством построили. Про шмотки и продукты вообще смешно, помню я украинские сыра, гадость рдкостная из категории самых дёшевых и это при том что призводителей Онищенко постоянно натягивал, представляю что они продают на Украине. Кстати футболки из чистого хлопка одни из самых дешевых, а выбор одежды в России на порядок больше чем на Украине. Вот пример ассортимента одного и того же интернет магазина Ламода, который открыли немцы в 2010 году. Верхняя женская одежда по убыванию цены на Украине: https://www.lamoda.ua/c/357/clothes-verkhnyaya-odezhda/?sitelink=topmenuW&l=2&sort=price_desc и в России https://www.lamoda.ru/c/357/clothes-verkhnyaya-odezhda/?sitelink=topmenuW&l=2&sort=price_desc
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rauschensky felix
rauschensky felix
Дригало Влад, пиздобол. нет в россии пенсий в 6 тысяч рублей
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Дригало Влад
Дригало Влад
Исаев Денис, может хватит то врать про пенсии это ты чьи пенсии назвал военныу меня в Крыму тётка живёт так у неё пенсия 6 тысяч и это не самая маленькая,так что не ври хоть уже мудазвон карликовский)))))))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Все вы врете. Мохнатое золото из Украины на ленинградке пользуется очень высоким спросом.
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Александр Горобец
Александр Горобец
Дудко Олег, ты о своей маме?
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Папуассия какая-то. , сахар блин. Вы в вашей шеневмерли совсем грёбнулись. Совсем в захолустный хутор превратились.
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Кияница Славан
Кияница Славан
Иванов Сергей, какое ты йебанутое кацапло!
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