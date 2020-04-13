Все чаще звучат слова о том, что скоро карантин закончится. Тем, кто верит в сказки про близкое послабление карантина надо просто обратить внимание на то, что Макрон уже объявил о том, что карантин во Франции будет продлен после 15 апреля. А еще он сказал, что страны шенгенской зоны могут оставить свои границы закрытыми для туристов из других государств как минимум до сентября.

Это наводит на пессимистические мысли в отношении того, как будет развиваться украинский сценарий.Так же стоит посмотреть на планы других европейских государств, которые переживают сейчас эпидемию коронавируса. Они разные. Например Австрия, Дания и Чехия стали первыми странами Евросоюза, которые уже смогли представить конкретные планы постепенного выхода из строгого режима изоляции, введенного для населения и бизнеса из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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Наша проблема в том, что у Франции, Австрии, Дании или Чехии есть озвученный план, как выходить из локдауна и пережить этот кризис, а у нас его нет. Кроме того в этих странах есть не только системный подход к решению проблем, но и опытные политики несущие ответственность за государство, стратегия преодоления проблем, работающие государственные институции и финансовая подушка. В общем, все то, чего нет у нас. Поэтому нам с вами стоит реально смотреть на все происходящее и не стоит надевать розовые очки.

Начнаем готовиться к сложным временам. А то, что они впереди, у меня нет сомнений. Ведь отсутствие плана и чётких действий у руководства Украины лишь подтверждают мои прогнозы. Поэтому сказки о скором снятии карантина распространяют для успокоения населения и в связи с тем, что руководство Украины просто ничего не может предложить. А если добавить к этому, что в Украине пика заболеваемости пока не было, то и окончание карантина в ближайшее время не будет. Вопрос лишь в том сколько продержится Украина в таком режиме при абсолютной импотентности власти и отсутствии стратегии? Но в видосиках ответ на это не дадут. Так что думайте.