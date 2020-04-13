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13 квітня • оновлено в 12:43
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Скоро карантин закончится?

21.9т
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Все чаще звучат слова о том, что скоро карантин закончится. Тем, кто верит в сказки про близкое послабление карантина надо просто обратить внимание на то, что Макрон уже объявил о том, что карантин во Франции будет продлен после 15 апреля. А еще он сказал, что страны шенгенской зоны могут оставить свои границы закрытыми для туристов из других государств как минимум до сентября.

Это наводит на пессимистические мысли в отношении того, как будет развиваться украинский сценарий.Так же стоит посмотреть на планы других европейских государств, которые переживают сейчас эпидемию коронавируса. Они разные. Например Австрия, Дания и Чехия стали первыми странами Евросоюза, которые уже смогли представить конкретные планы постепенного выхода из строгого режима изоляции, введенного для населения и бизнеса из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Иллюстрация

Иллюстрация

Наша проблема в том, что у Франции, Австрии, Дании или Чехии есть озвученный план, как выходить из локдауна и пережить этот кризис, а у нас его нет. Кроме того в этих странах есть не только системный подход к решению проблем, но и опытные политики несущие ответственность за государство, стратегия преодоления проблем, работающие государственные институции и финансовая подушка. В общем, все то, чего нет у нас. Поэтому нам с вами стоит реально смотреть на все происходящее и не стоит надевать розовые очки.

Начнаем готовиться к сложным временам. А то, что они впереди, у меня нет сомнений. Ведь отсутствие плана и чётких действий у руководства Украины лишь подтверждают мои прогнозы. Поэтому сказки о скором снятии карантина распространяют для успокоения населения и в связи с тем, что руководство Украины просто ничего не может предложить. А если добавить к этому, что в Украине пика заболеваемости пока не было, то и окончание карантина в ближайшее время не будет. Вопрос лишь в том сколько продержится Украина в таком режиме при абсолютной импотентности власти и отсутствии стратегии? Но в видосиках ответ на это не дадут. Так что думайте.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Борислава Березы
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Коментарі
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Юра Дядя
Юра Дядя
И шо теперь,нерабы? только майдан и сеня-куля-в лоба))
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0
2
П А
П А
Боря, а ты такой-же птица-говорун, как и большинство депутатов. Что ТЫ сделал за своё депутатство? Личный бизнес хоть расширил?
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1
6
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Да, руководить нашей страной, да еще в такое сложное время, это не отреперированные анекдоты травить. Но у бубочки не хватит ума даже просто уйти и дать возможность другим вывести страну из той жопы, в которую он нас загнал.
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10
1
Qurd Boz
Qurd Boz
Panchenko Anatoliy, ЗеКо имеет задание от Пахана, и строго его выполняет. Его может остановить только МАЙДАН !
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3
1
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