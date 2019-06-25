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Скинув 30 кг! Мер Дніпра розкрив головний секрет схуднення

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Мер Дніпра Борис Філатов, який за кілька місяців скинув 30 кг, поділився секретами свого успіху.

За його словами, набрати цю вагу йому "допомогли" проблеми в країні і робота. "Революція. Еміграція. Війна. Вибори. Катастрофічно виснажлива робота. За 16 годин на добу. Ніякого режиму. Нерегулярний сон. Постійний стрес. Бутерброди і перекушування. Плюс 30 кілограм", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Секрет схуднення від Філатова звучить так: "Суворий режим. Ні краплі алкоголю місяцями. Забути смак солодкого. За шість виснажливих тренувань на тиждень: біг, бокс і японський меч. Надзусилля волі".

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Борис Філатов до схуднення

Борис Філатов до схуднення

dpchas.com.ua

Мер похвалився, що зміг нарешті "влізти" у свій тренувальний комбінезон навчального центру NASA, який висів у шафі п'ять років.

Борис Філатов після схуднення

Борис Філатов після схуднення

Facebook Бориса Філатова

Борис Філатов після схуднення

Борис Філатов після схуднення

Facebook Бориса Філатова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман Гройсман дав пораду, як швидко схуднути.

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Особа
Борис Філатов
Місце
УкраїнаДніпро
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот чем оказывается должен заниматься мэр бегать бокс меч диета а я думал мэр занимается благоустройством города и улучшением жизни горожан
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