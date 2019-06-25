Скинув 30 кг! Мер Дніпра розкрив головний секрет схуднення

Мер Дніпра Борис Філатов, який за кілька місяців скинув 30 кг, поділився секретами свого успіху.

За його словами, набрати цю вагу йому "допомогли" проблеми в країні і робота. "Революція. Еміграція. Війна. Вибори. Катастрофічно виснажлива робота. За 16 годин на добу. Ніякого режиму. Нерегулярний сон. Постійний стрес. Бутерброди і перекушування. Плюс 30 кілограм", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Секрет схуднення від Філатова звучить так: "Суворий режим. Ні краплі алкоголю місяцями. Забути смак солодкого. За шість виснажливих тренувань на тиждень: біг, бокс і японський меч. Надзусилля волі".

Борис Філатов до схуднення dpchas.com.ua

Мер похвалився, що зміг нарешті "влізти" у свій тренувальний комбінезон навчального центру NASA, який висів у шафі п'ять років.

Борис Філатов після схуднення Facebook Бориса Філатова

Борис Філатов після схуднення Facebook Бориса Філатова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман Гройсман дав пораду, як швидко схуднути.

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