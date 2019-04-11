"Скинете Путіна – стане легше": Береза поставив на місце Скабєєву в ПАРЄ. Відео

Позафракційний народний депутат України Борислав Береза вкотре яскраво приборкав скандальну пропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву в кулуарах ПАРЄ.
Фрагмент його спілкування з одіозною поплічницею путінського режиму показали в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Береза підійшов до російських пропагандистів саме тієї миті, коли вони скаржилися на суперечки з українською делегацією в січні, і одразу поставив їх на місце.
Береза і Скабєєва
Скріншот відео
"Незважаючи на всі зусилля Росії, її послали. Послали давно і надовго. Класика російської поезії: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ". Вас тут не хочуть бачити. Доти, доки ви не підете з Криму, Донбасу, повірте, ви не будете членом нормальної європейської спільноти. Вас ніхто не хоче бачити. А росіянам я хочу побажати лише одного — коли скинете владу Путіна, повірте, буде жити легше, буде жити простіше", — із сарказмом сказав він на камеру росіянам.
Його слова викликали бурхливе обурення у Скабєєвої та у студії. Пропагандисти обізвали його хамом і невігласом і навіть закликали прибрати з кадру.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Скабєєвої в ПАРЄ зламалася вся техніка після інтерв'ю з народним депутатом України Березою. Виходити в ефір їй довелося з телефону.
Нагадаємо, раніше у пропагандистки вже виникав конфлікт із Березою. Тоді вона намагалася зашкодити українській делегації спілкуватися з журналістами і буквально закрила собою віце-спікера Верховної Ради України Ірину Геращенко.
Глава Чечні Рамзан Кадиров у відповідь на це розмістив гнівний пост, в якому пригрозив Березі, що "знайдеться справжній чоловік, який вліпить йому дзвінкий ляпас". Береза знайшов, чим відповісти на погрози.
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