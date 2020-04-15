Скільки в Україні ПЛР-тестів на коронавірус та кому їх роблять: МОЗ дало відповідь

На сьогодні в Україні є близько 200 тисяч ПЛР-тестів на виявлення коронавірусної інфекції.

Про це на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, кількість тестів в Україні постійно збільшується (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Ми закуповуємо ПЛР-тести у Китаї, Південній Кореї, а також почали їх власне виробництво. У цьому напрямку ми повністю забезпечені. Їхня кількість щодня збільшується", – сказав Степанов.

Глава МОЗ додав, що ПЛР-тести в Україні роблять пацієнтам, які мають чіткі медичні показання, а саме певні симптоми на COVID-19. Крім того, таке тестування проводять усім пацієнтам, хворим на запалення легенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українському Інституті молекулярної біології та генетики НАН розробили і підготували до використання тест-системи для діагностики коронавірусу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!