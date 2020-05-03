Скільки українців за кордоном заразилися COVID-19: з'явилася статистика

За кордоном за станом на 2 травня від коронавірусу загинуло восьмеро українців. Від COVID-19 лікується 160 осіб, 50 громадян України вже одужали.

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Про це повідомили на офіційній сторінці Міністерства закордонних справ у Facebook. Відзначається, що найбільше українців вилікувалися в Греції – 10 осіб.

Скільки українців за кордоном заразилися COVID-19 РИА Новости

У Польщі одужали ще шість осіб, в Іспанії – п'ять, в Домініканській Республіці – четверо, в Японії – четверо, в Австрії – троє, в Нігерії – двоє, в Італії – двоє і в ОАЕ також двоє. По одному українцю одужали в Бельгії, Великобританії і Північній Ірландії, Єгипті, Нідерландах, Португалії, Сербії, Таїланді, Швеції, ФРН, Швейцарії та на Сейшельських островах.

У той же час, до сих пір за кордоном лікується від коронавірусу 160 українців. Найбільше в Італії – 121 чоловік, в Греції – 12, в Чехії – шість, у Франції – четверо, по троє в Росії та Австрії, в Швеції, Уругваї та США – по двоє, по одному в Австралії, Мальті, Молдові, Польщі і Таїланді.

Як писав OBOZREVATEL раніше, МОЗ нагадав українцям правила виклику швидкої допомоги при підозрах на COVID-19.

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