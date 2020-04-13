Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що у країні втричі збільшено кількість тестувань на коронавірус, щоб максимально виявляти інфікованих.

Про це повідомили на сторінці МОЗ у Facebook. У відомстві зазначили, що щодня методом ПЛР тестують від 2,5 до 3 тисяч осіб. У той час, як раніше проводили до 1 тисячі тестів на добу.

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"За новим алгоритмом в Україні тестують всіх пацієнтів, у яких є запалення легень, та всіх контактних осіб. Всі ці дії спрямовані на те, щоб максимально виявляти хворобу і вживати відповідних заходів", – сказано у повідомленні.

Крім того, раніше Степанов заявляв, що загальна кількість людей, яким було проведено тести на коронавірус в Україні – 11 136 осіб. За його словами, одній людині може проводитися кілька тестів, перший тест – це саме для підтвердження діагнозу і потім для того, щоб підтвердити, що людина одужала, необхідно зробити два тести через певний період часу, чи після певної симптоматики.

Так, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 13 квітня усього в Україні досліджено 32 496 зразків на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з Китаю в Україну прибуло 250 тисяч експрестестів на виявлення коронавірусу замість анонсованих 10 мільйонів.