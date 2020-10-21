За вісім місяців від COVID-19 померли понад 2,5 тис. українців. Опублікована статистика

За січень-серпень 2020 року в Україні від COVID-19 померли 2 565 громадян, в тому числі від неідентифікованого коронавірусу – 153.

Таким чином, у серпні коронавірус став причиною смерті 928 українців. Відповідні дані були опубліковані на сайті Держстату (щоб подивитися повний перелік, доскрольте сторінку до кінця).

Грип і пневмонія зафіксовані як причина смерті 4 026 осіб (в тому числі в серпні – 529).

Всього за перші вісім місяців поточного року померло 378 315 осіб (в серпні – 44 008).

За офіційною інформацією, за січень-серпень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 761 українця. Від туберкульозу загинули 2 052, від СНІДу – 2 019. Злоякісні новоутворення стали причиною смерті 51 353 громадян.

Найбільш часта причина смерті – хвороби системи кровообігу (померли 256 474 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця – 177 397).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вже в найближчі тижні може початися істотний ріст випадків захворювань на COVID-19 у Львівській області.