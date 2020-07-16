Скільки українців можуть перехворіти на COVID-19 до кінця року: озвучено 4 сценарії

До кінця 2020 року в Україні на коронавірус можуть перехворіти від 275 до 650 тисяч осіб, залежно від сценарію розвитку пандемії.

Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки. Зазначається, що цифри будуть уточнені шляхом вибіркового тестування населення.

За даними фахівців, поки поширення захворюваності на COVID-19 в країні продовжує відповідати жовтому сценарію із порівняльною сезонністю. Вони прогнозують, що станом на кінець року кількість заражень у країні досягне 410 тисяч, від хвороби помруть 4000 осіб.

Водночас дослідники наводять результати ще трьох сценаріїв:

зелений із сильною сезонністю – 120 тисяч заражених і 1000 смертей (його дослідники відкидають, заявляючи, що вже нині кількість випадків COVID-19 у країні значно більша) ;

жовто-зелений , за якого сезонність вища за середню, – 275 тисяч інфікованих і 2500 летальних випадків;

чорний, де показник сезонності взагалі відсутній, – 650 тисяч хворих і 7000 померлих.

Сценарії захворюваності на коронавірус в Україні до кінця 2020 року (Kse.ua)

Варто зазначити, що за даними Київської школи економіки, зараз в Україні нараховується 185 тисяч випадків коронавірусної інфекції. Хоча офіційно, згідно зі статистикою МОЗ, в країні зафіксовано 30% заражень від цієї цифри – 55 607.

Також у графіку за кількістю нових випадків інфікування на день дослідники вказують, що пік коронавірусу в Україні припав приблизно на 22 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні декілька попередніх днів кількість видужалих від COVID-19 перевищувала кількість хворих, і влада зраділа, що правильно вибрала карантинну політику. Однак медики переконують, що це не так, і вже до осені країна зіткнеться з другою хвилею пандемії.