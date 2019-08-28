Скільки українців довіряють Зеленському: результати дослідження

Коефіцієнт довіри українців президенту Володимиру Зеленському дорівнює +53, а більше 70% виборців вірять в успіх реформ у країні.
Про це повідомив із посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
Відзначається, що 52,5% опитаних не знають, хто був обраний у їх мажоритарному окрузі. 58,4% заявляє, що мажоритарний депутат повинен у першу чергу займатися у Верховній Раді проблемами свого округу.
Під час передвиборної кампанії основними джерелами інформації були:
телевізор для 72,3%;
інтернет-сайти 35,8%;
соціальні мережі 26,5%;
друзі, знайомі 19,2%.
Найбільшою довірою українців користувалися такі канали:
1+1 41,6%;
Інтер 32%;
Україна 20%;
112 канал 18,7%;
ICTV 17,3%.
Найавторитетнішими соцмережами назвали:
Facebook 43.3;
Instagram 20.0;
Twitter 5.3;
Однокласники 4.8;
Вконтакте 2.8;
Інші 1.6.
"Інформації з соціальних мереж не довіряю", – відповіли 11.7. Зовсім не користуються соціальними мережами 37.5.
Як з'ясувалося, 70,3% українців вірять в успіх реформ у країні.
Баланс довіри-недовіри українських політиків:
Зеленський +53;
Разумков +25;
Богдан +5;
Вакарчук -25;
Бойко -37;
Ахметов -42;
Медведчук -48;
Пінчук -53;
Коломойський -57;
Тимошенко - 63;
Порошенко -72.
З'ясувалося, скільки українців довіряють Зеленському
РБК-Україна
Першочергові дії Зеленського і його команди оцінили так:
припинення вогню в Донбасі 71.5;
зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій і т.д.) 44.2;
зниження тарифів 31.2;
покарання винних у корупції чиновників 21.5;
зменшення впливу олігархів на політику 18.1;
підвищення якості медицини 13.4;
скасування недоторканності депутатів 13.3.
Оцінка діяльності Зеленського і його команди в перші 100 днів:
повністю позитивно – 23.0;
основному позитивно – 39.8;
основному негативно – 9.5;
повністю негативно – 3.5;
важко сказати – 24.2.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського попередили, що якщо системні помилки з боку президента і його команди будуть накопичуватися, в Україні може відбутися "новий вибух революції".
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