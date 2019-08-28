Скільки українців довіряють Зеленському: результати дослідження

Коефіцієнт довіри українців президенту Володимиру Зеленському дорівнює +53, а більше 70% виборців вірять в успіх реформ у країні.

Про це повідомив із посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Відзначається, що 52,5% опитаних не знають, хто був обраний у їх мажоритарному окрузі. 58,4% заявляє, що мажоритарний депутат повинен у першу чергу займатися у Верховній Раді проблемами свого округу.

Під час передвиборної кампанії основними джерелами інформації були:

телевізор для 72,3%;

інтернет-сайти 35,8%;

соціальні мережі 26,5%;

друзі, знайомі 19,2%.

Найбільшою довірою українців користувалися такі канали:

1+1 41,6%;

Інтер 32%;

Україна 20%;

112 канал 18,7%;

ICTV 17,3%.

Найавторитетнішими соцмережами назвали:

Facebook 43.3;

Instagram 20.0;

Twitter 5.3;

Однокласники 4.8;

Вконтакте 2.8;

Інші 1.6.

"Інформації з соціальних мереж не довіряю", – відповіли 11.7. Зовсім не користуються соціальними мережами 37.5.

Як з'ясувалося, 70,3% українців вірять в успіх реформ у країні.

Баланс довіри-недовіри українських політиків:

Зеленський +53;

Разумков +25;

Богдан +5;

Вакарчук -25;

Бойко -37;

Ахметов -42;

Медведчук -48;

Пінчук -53;

Коломойський -57;

Тимошенко - 63;

Порошенко -72.

З'ясувалося, скільки українців довіряють Зеленському РБК-Україна

Першочергові дії Зеленського і його команди оцінили так:

припинення вогню в Донбасі 71.5;

зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій і т.д.) 44.2;

зниження тарифів 31.2;

покарання винних у корупції чиновників 21.5;

зменшення впливу олігархів на політику 18.1;

підвищення якості медицини 13.4;

скасування недоторканності депутатів 13.3.

Оцінка діяльності Зеленського і його команди в перші 100 днів:

повністю позитивно – 23.0;

основному позитивно – 39.8;

основному негативно – 9.5;

повністю негативно – 3.5;

важко сказати – 24.2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського попередили, що якщо системні помилки з боку президента і його команди будуть накопичуватися, в Україні може відбутися "новий вибух революції".

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