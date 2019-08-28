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Скільки українців довіряють Зеленському: результати дослідження

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Коефіцієнт довіри українців президенту Володимиру Зеленському дорівнює +53, а більше 70% виборців вірять в успіх реформ у країні.

Про це повідомив із посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Відзначається, що 52,5% опитаних не знають, хто був обраний у їх мажоритарному окрузі. 58,4% заявляє, що мажоритарний депутат повинен у першу чергу займатися у Верховній Раді проблемами свого округу.

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Скільки українців довіряють Зеленському: результати дослідження
Скільки українців довіряють Зеленському: результати дослідження

Під час передвиборної кампанії основними джерелами інформації були:

  • телевізор для 72,3%;

  • інтернет-сайти 35,8%;

  • соціальні мережі 26,5%;

  • друзі, знайомі 19,2%.

Скільки українців довіряють Зеленському: результати дослідження

Найбільшою довірою українців користувалися такі канали:

  • 1+1 41,6%;

  • Інтер 32%;

  • Україна 20%;

  • 112 канал 18,7%;

  • ICTV 17,3%.

Скільки українців довіряють Зеленському: результати дослідження

Найавторитетнішими соцмережами назвали:

  • Facebook 43.3;

  • Instagram 20.0;

  • Twitter 5.3;

  • Однокласники 4.8;

  • Вконтакте 2.8;

  • Інші 1.6.

  • "Інформації з соціальних мереж не довіряю", – відповіли 11.7. Зовсім не користуються соціальними мережами 37.5.

Скільки українців довіряють Зеленському: результати дослідження

Як з'ясувалося, 70,3% українців вірять в успіх реформ у країні.

Баланс довіри-недовіри українських політиків:

  • Зеленський +53;

  • Разумков +25;

  • Богдан +5;

  • Вакарчук -25;

  • Бойко -37;

  • Ахметов -42;

  • Медведчук -48;

  • Пінчук -53;

  • Коломойський -57;

  • Тимошенко - 63;

  • Порошенко -72.

Скільки українців довіряють Зеленському: результати дослідження

З'ясувалося, скільки українців довіряють Зеленському

З'ясувалося, скільки українців довіряють Зеленському

РБК-Україна

Першочергові дії Зеленського і його команди оцінили так:

  • припинення вогню в Донбасі 71.5;

  • зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій і т.д.) 44.2;

  • зниження тарифів 31.2;

  • покарання винних у корупції чиновників 21.5;

  • зменшення впливу олігархів на політику 18.1;

  • підвищення якості медицини 13.4;

  • скасування недоторканності депутатів 13.3.

Скільки українців довіряють Зеленському: результати дослідження

Оцінка діяльності Зеленського і його команди в перші 100 днів:

  • повністю позитивно – 23.0;

  • основному позитивно – 39.8;

  • основному негативно – 9.5;

  • повністю негативно – 3.5;

  • важко сказати – 24.2.

Скільки українців довіряють Зеленському: результати дослідження

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського попередили, що якщо системні помилки з боку президента і його команди будуть накопичуватися, в Україні може відбутися "новий вибух революції".

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Особи
Володимир Зеленський Володимир Компанієць
Місце
Україна
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