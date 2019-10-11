Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 17:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Скільки українців довіряють владі: опублікований свіжий рейтинг

1.2т Читати матеріал російською

Кількість українців, які вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку зменшилась на 10% у порівнянні з минулим місяцем.

Про це свідчать данні опитування Центру Разумкова. Його проводили на початку жовтня.

Так, 45% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р. так вважали 57%), 29% українців думають, що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні таких було 17%).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Новини
Немає довіри: нардеп про відносини влади із суспільством

При цьому, 34% респондентів дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні таких було 41%), а 43,5% громадян вважають, що Україна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі (у вересні так думало 40%).

10% опитаних не вірять, що країна здатна їх подолати (у вересні так вважали 6%).

Під час дослідження було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як писав OBOZREVATEL, за результатами дослідження аналітико-консультативної компанії Gallup за 2018 рік, Україна опинилася в самому низу світового рейтингу за рівнем довіри населення до влади — лише 9%.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
4
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юрьев Юрий
Юрьев Юрий
Центр Разумкова подсчитал, сколько людей доверяют Разумкову! Е**нуться!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel