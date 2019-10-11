Скільки українців довіряють владі: опублікований свіжий рейтинг

Кількість українців, які вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку зменшилась на 10% у порівнянні з минулим місяцем.

Про це свідчать данні опитування Центру Разумкова. Його проводили на початку жовтня.

Так, 45% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р. так вважали 57%), 29% українців думають, що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні таких було 17%).

Володимир Зеленський

При цьому, 34% респондентів дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні таких було 41%), а 43,5% громадян вважають, що Україна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі (у вересні так думало 40%).

10% опитаних не вірять, що країна здатна їх подолати (у вересні так вважали 6%).

Під час дослідження було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як писав OBOZREVATEL, за результатами дослідження аналітико-консультативної компанії Gallup за 2018 рік, Україна опинилася в самому низу світового рейтингу за рівнем довіри населення до влади — лише 9%.

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