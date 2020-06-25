Скільки триватиме карантин в Україні: Шмигаль озвучив невтішний сценарій

Україні доведеться жити в карантинних обмеженнях, поки не буде знайдено ліків або вакцини від нового типу коронавірусу.

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Такий невтішний прогноз, пов'язаний із останніми даними про зростання захворюваності на COVID-19 в країні, зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

"Поки ми бачимо, що і червень, і липень проживемо в карантинних обмеженнях. У великих або менших, але ми від них не відмовимося. Ба більше, житимемо в них доти, доки не знайдемо протокол лікування, ліки, вакцину або щось, що зможе нам допомогти керувати летальністю", – заявив глава Кабміну.

За його словами, сьогодні не тільки Україна, але й взагалі жоден уряд і країна світу не можуть спрогнозувати закінчення пандемії та карантину через неї.

Водночас прем'єр підкреслив, що основна наша мета зараз – довести країну "з найменшими втратами до моменту винайдення ліків".

"Якщо летальність цієї хвороби сьогодні в Україні між 2,5-2,9%, то класичний грип – це до 1%, майже 0,8% людей помирає. Тут же (щодо коронавірусу. – Ред.) майже втричі більше. До того ж є країни, де ця летальність перевищує 10%. Тобто кожна десята людина – це дійсно страшно, це катастрофа", – резюмував Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вважає, що країна може зіткнутися зі ще одним піком захворюваності на коронавірус цього літа. На його думку, це неминуче, якщо українці не будуть дотримуватися карантинних обмежень.