Скільки триватиме карантин в Україні: епідеміолог дав прогноз

Карантин в Україні триватиме щонайменше весь 2021 рік.

Такий прогноз в бліц-інтерв'ю на телеканалі Obozrevatel TV висловив лікар-інфекціоніст, колишній глава Центру громадського здоров'я України Володимир Курпіта. За його словами, причина полягає в тому, що раніше не зможе сформуватися колективний імунітет, а вакцина від коронавірусу не буде широко доступна.

"Тому готуємося до адаптивного карантину, який зараз вводиться урядом протягом тривалого часу", – сказав він.

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Медик додав, що, всупереч очікуванням, коронавірус не поводиться як типове гостре респіраторне захворювання і навряд чи буде мати сезонний характер. "Він буде постійно присутній в суспільстві доти, доки ми не перехворіємо досить, щоб сформувати колективний імунітет, або поки не буде створена вакцина", – припустив епідеміолог.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Володимиром Курпітою читайте на OBOZREVATEL в суботу, 1 серпня.

Як писав OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що епідемія коронавірусу має дещо інший сценарій в Україні, ніж в Європі. Так, в Україні фіксується значно менша кількість інфікування і летальних випадків від COVID-19 серед літніх, однак більше – серед дітей і вагітних.