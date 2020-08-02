Скільки триватиме карантин в Україні: епідеміолог дав прогноз
Карантин в Україні може затягнутися на півтора року
Коронавірус не буде сезонною інфекцією, він буде присутній постійно
Закінчення карантину можливо, коли сформується колективний імунітет або вакцина від нього стане широкодоступною
Скільки триватиме карантин в Україні: епідеміолог дав прогноз.
Карантин в Україні триватиме щонайменше весь 2021 рік.
Такий прогноз в бліц-інтерв'ю на телеканалі Obozrevatel TV висловив лікар-інфекціоніст, колишній глава Центру громадського здоров'я України Володимир Курпіта. За його словами, причина полягає в тому, що раніше не зможе сформуватися колективний імунітет, а вакцина від коронавірусу не буде широко доступна.
"Тому готуємося до адаптивного карантину, який зараз вводиться урядом протягом тривалого часу", – сказав він.
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Медик додав, що, всупереч очікуванням, коронавірус не поводиться як типове гостре респіраторне захворювання і навряд чи буде мати сезонний характер. "Він буде постійно присутній в суспільстві доти, доки ми не перехворіємо досить, щоб сформувати колективний імунітет, або поки не буде створена вакцина", – припустив епідеміолог.
Повну версію бліц-інтерв'ю з Володимиром Курпітою читайте на OBOZREVATEL в суботу, 1 серпня.
Як писав OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що епідемія коронавірусу має дещо інший сценарій в Україні, ніж в Європі. Так, в Україні фіксується значно менша кількість інфікування і летальних випадків від COVID-19 серед літніх, однак більше – серед дітей і вагітних.