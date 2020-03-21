Скільки триватиме карантин через коронавірус: епідеміолог з Італії назвав терміни

Обмежувальні заходи у світі через коронавірус можуть тривати до літа, а проведення таких масових дійств, як футбольні матчі на стадіонах, взагалі будуть заборонені до жовтня.

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Такий прогноз зробив всесвітньо відомий епідеміолог П'єрлуїджі Лопалько, який очолює оперативну групу Апулії, в інтерв'ю La Republica.

"До жовтня, я думаю, що буде неможливо повернути людей на стадіони. Я прогнозую, що обмежувальні заходи триватимуть принаймні до літа: заходи можуть бути пом'якшені, й ми повернемося до роботи, зможемо виходити, але все повинно бути зроблено дуже спокійно і обережно", – зазначив професор.

Разом з тим, він зазначив, що точно сказати, коли пандемія пройде свій пік, неможливо, адже поки статистика коливається.

П'єрлуїджі Лопалько La Republica

"Через два-три дні після того, як ми побачимо поступове зниження кривої, ми зможемо сказати, що пік досягнуто. Зараз немає сенсу робити прогнози: прогнозні моделі на Covid19 сьогодні схожі на прогноз погоди. Вони працюють на 24 години, вони хороші для 48, але вже після 72 годин вони вже не надійні, на карту поставлено так багато змінних, які не дозволяють прогнозувати точно", – говорить Лопалько.

Разом з тим він зазначив, що обмежувальні заходи, які вживаються для стримування інфекції, можуть врятувати безліч людей. За його словами, уповільнення поширення коронавірусу вже відбулося і незабаром можна буде побачити ще одне.

Також епідеміолог підкреслив, що люди повинні дбати не про те, коли закінчиться пандемія, а як саме.

"Ми повинні сподіватися, що вершини не буде, і що все це буде тривати якомога довше. Тільки так, розтягуючи епідемію в часі, ми зможемо бути впевнені, що вилікуємо максимальну кількість людей", – сказав Лопалько.

Карантин у світі "Росбалт"

Для підтвердження своїх слів він навів приклад пандемії іспанського грипу, яка в ХХ столітті забрала життя до 100 млн людей.

"Covid дуже схожий на ту хворобу, яка між 1918 і 1920 роками призвела до того, що 500 млн захворіли і 50-100 млн загинули. Так само було б сьогодні, якби у нас не було інтенсивної терапії і якби ми не вжили рішучих заходів з обмеження інфекції. Все може тривати місяць, і ми залишимо після себе 100 мільйонів смертей. Ми ніколи не зможемо прийняти такий жах, правда?" – пояснив необхідність тривалого перебігу пандемії професор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Німеччини наблизилися до прориву у вивченні коронавірусу, який в майбутньому може дозволити зупинити його розмноження. Вони відтворили тривимірну модель білка протеази, який відповідає за поширення вірусу.

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