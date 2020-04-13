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13 квітня • оновлено в 11:12
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Скільки тестів на коронавірус провели в Україні: міністр назвав цифру

1.1т
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В Україні провели 11136 тестувань у осіб з підозрою на коронавірус COVID-19. Всього від початку року зробили 32 496 тестів.

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Про це на брифінгу в понеділок, 13 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

"Загальна кількість осіб, яким провели тестування – 11136. Одній людині можуть проводити кілька тестів. Перший це для визначення діагнозу. Потім, щоб підтвердити, що людина одужала йому потрібно провести два тести через певний проміжок часу", – пояснив глава МОЗ.

Степанов додав, що зараз в середньому роблять від 2,5 до 3 тисяч тестувань за добу. Також за новим алгоритмом тестують всіх пацієнтів з запаленням легенів.

Скільки тестів на коронавірус провели в Україні: міністр назвав цифру

Скріншот

Нагадаємо, що станом на ранок 13 квітня, в Україні коронавірусом COVID-19 заразилися 3102 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 квітня коронавірус зменшив темп в Європі, де зареєстрували рекордно низьку кількість заражень і смертей, проте повернувся в Китай і прискорився в Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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