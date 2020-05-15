Скільки ще дітей сурогатні матері в Україні виношують для іноземців: Денісова назвала цифри

В Україні протягом декількох місяців мають народитися ще 52 дитини від сурогатних матерів. І це лише в одній київській клініці, довкола якої розгорівся скандал через неможливість батьками забрати немовлят.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час трансляції на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми розуміємо, що це процес народження не залежить від карантинних заходів. Тому зараз ми в очікуванні ще 52 дітей, які будуть народжуватися протягом півтора-двох місяців тільки у цій клініці", – зазначила омбудсменка.

Вона також додала, що організовує відеоконференцію з батьками дітей, під час якої обговорюватимуть можливості того, як вони зможуть потрапити до новонароджених.

"Я думаю, що це питання (приїзду батьків. – Ред.) декількох тижнів. Вони спочатку напишуть на мене усі документи. Деякі батьки вже замовили чартери, на які чекають. Але чартер – це небо. Дають дозвіл на політ тільки у випадку, якщо є дозвіл на те, що будуть щось або когось вивозити. Тому спочатку робимо дозвіл, потім вони прилітають і забирають своїх дітей", – пояснила Денісова.

Раніше ж вона розповіла, що нині по всій Україні на батьків чекають понад 100 дітей, народжених у різних медичних центрах сурогатного материнства під час карантину. Водночас, якщо дія обмежень продовжиться, їхня кількість може збільшитися і до тисячі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні через карантин застрягли десятки дітей, народжених від сурогатних матерів для іноземців. Їх помістили до готелю однієї з київських клінік.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба заявив, мовляв, ситуація з немовлятами в готелі продемонструвала, що у дітей, народжених сурогатними матерями, немає прав.

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