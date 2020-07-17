Як заразитися COVID-19 від інфікованого: у ВООЗ сказали, скільки потрібно часу

У ВООЗ розповіли, як можна заразитися коронавірусом.

Щоб заразитися COVID-19, досить знаходиться за метр або ближче від активного переносника щонайменше 15 хвилин.

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Про це в інтерв'ю НВ заявив глава представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт. Він зазначив, що головним джерелом зараження є люди із симптомами, хоча безсимптомні випадки вивчати складно.

"Типова ситуація – завантажене метро або ескалатор, перевантажені автобуси", – сказав Хабіхт.

Як підкреслив він, подібні умови створюють близьку до 100-відсоткової ймовірність заразитися.

При цьому Україна – одна з п'яти-шести європейських країн, де від середини червня прискорилося зростання нових випадків коронавірусу, а репродуктивне число SARS-CoV- 2 більше одиниці, звернув увагу представник ВООЗ. Він додав, що смертність у країні залишається відносно низькою – 2-3%.

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 17 липня, в Україні офіційно підтверджено 57 264 випадки коронавірусної інфекції. З них 809 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 1 456 осіб (+11 за добу), а 29 769 пацієнтів (+838) повністю побороли хворобу.