Скільки областей України не готові до пом'якшення карантину: список

Дев'ять областей України залишаються неготовими до ослаблення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я оновила таблицю готовності областей до наступного етапу пом'якшення карантину (щоб подивитися список, доскрольте до кінця сторінки).

Київ отримав дозвіл на ослаблення карантину

Так, станом на 23 травня посилені карантинні обмеження тривають у Дніпропетровській, Донецькій, Волинській, Закарпатській, Київській, Луганській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

При цьому Київ, який добу назад був неготовий до ослаблення карантину, вже отримав на це дозвіл.

Нагадаємо, що для переходу до наступного етапу областям необхідно відповідати трьом критеріям: рівень захворюваності, завантаженість ліжок і охоплення тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL: