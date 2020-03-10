Скільки лікують від коронавірусу: озвучено максимальний строк

Для повного одужання від коронавірусу Covid-19 може знадобитися до 6 тижнів, у важких випадках – кілька місяців.

Про це в ході брифінгу в понеділок, 9 березня, заявив доктор Майк Райан, виконавчий директор Програми з надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає CNN.

"Щоб одужати від цієї хвороби, потрібно до шести тижнів. Людям, які страждають від дуже важких симптомів, можуть знадобитися місяці, щоб вилікуватися", – поділився він.

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Райан додав, що одужання фіксують у пацієнта, у якого більше немає симптомів, і є два послідовних негативних тести на вірус за один день, але в деяких країнах "одужання" може вимірюватися по-різному.

Він підкреслив, що на сьогоднішній день не існує спеціальних ліків для лікування коронавірусної хвороби, але інфіковані можуть одужувати самостійно за належного медичного догляду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо. що чоловіки набагато частіше вмирають від коронавірусу, ніж жінки. Загроза для дітей також є суттєво меншою.

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