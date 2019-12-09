Звітую!

Після ґрунтовного дослідження теми, зібравши інформацію в різнождерелах (були навіть телефонні дзвінки і сповіщення в приват з посиланнями по темі), ВСТАНОВЛЕНО:

В середньому золотозуба пенсіонерка з радянською матричною прошивкою, вироблена у повоєнний період 40-60х років минулого століття, продається за 200 грн. за телезміну.

Так само вартують колишні офіцери і прапорщики радянської армії, МГБ, КГБ, НКВС у відставці. Хоча, треба віддати належне, інколи особливо ідеологічні їдуть за харчі і за шоб особисто потиснути руку мєдвєдчуку-бойко-чєрвонєнко-добкіну, а останнім часом і ківі - лисому фрукту з ЖОПЗ чи ОПЗ, чи КПЗ (я завжди плутався у цих злочинно-кримінальних абревіатурах).

Але якщо ви бачите молоді обличчя - знайте; то або студенти ВНЗ силових структур (кадети-курсанти), або молоді люди (для створення правильної телекартинки, шоб тіпа були представлені всі вікові і соціальні групи), які погоджуються на суму від 400 грн за зміну, інколи включаючи оплату таксі додому (ще 100 грн), коли програма закінчується пізно.

Тобто обмінний курс однієї тітоньки-тітушки до студента аспірантури МВС 2:1. А за двох радянських полковників одного українського кадета дають)))

Від усіх кандидатів вимагається 'одєваться во фсьо лучшєє" 'жєнщінам жєлатєльно імєть льогкій нє агрєсівний макіяж' обов'язкова умова - 'хорошо відєть, чтоб своєврємєнно аплодіровать по командє мордєратора))).

Новини Українські росіяни

Цирк, зооопарк, ринок рабів у Кафі, радянська фабрика Х*йзнащоточмаш та лабораторія фізіолога Павлова в одному флаконі!!!

В давній Греції, Римі, інших розвинених античних цивілізаціях раби теж обов'язково!!! отримували платню за свою роботу. Нині 200 грн - це близько шести грецьких оболів. Обол - срібна монета вагою близько одного граму, за який можна було купити буханку хліба, чверть кіло м'яса, або пів літра вина. Некваліфікованиїй сільгоспрацівник отримував в день 6 оболів. Кваліфікований - 2 драхми (драхма - 6 оболів). Вчитель заробляв в день 4 драхми! А чоботяр цілі шість!!!

Від вільних громадян грецьких полісів раби різнилися хіба одним - ВОНИ НЕ МАЛИ ПРАВУ ГОЛОСУ НА ВИБОРАХ!!!

Нинішні раби право голосу мають, але все одно лишаються рабами своїх господарів, за шість оболів аплодуючи тим, хто їх нагло наїбав, обікрав та морально зґвалтував ще у 90-ті (первісний період накопичення капіталів сучасним українським олігархатом, якому належать ВСІ канали в країні, за виключенням Першого національного).

В цілому нинішні телераби, пенсіонери, бюджетники, наймані працівники та інші залежні від держави або рабовласника особи нічим не відрізняються від рабів античних (включаючи співвідносність сучасних українських зарплат з харчовим кошиком та побутовими потребами життєзабезпечення).

Проблематика газу, тарифів, ціни на гречку, вино і цибулю для рабів в рази важливіша за високі питання націєтвореня, культури, цивілізаційного поступу.

Але є й суттєва відмінність!

Усвідомивши своє тотальне інституційне, родинне, економічне, соціальне, ментальне та психологічне рабство сучасна людина має всі можливості, аби за допомогою самопізнання, самовдосконалення та самоосвіти здійснити вольовий акт особистісного бунту проти різних квазісистем сучасного рабства!

Для цього потрібна відвага, розум, гідність і ВОЛЯ!!!

Але на таке спроможні одиниці (на загал від одного до двох з половиною відсотків населення).

От чому, спостерігаючи за телерабами в образах 'масовки' на політичних шоу з особливою відразою розумієш до яких глибини падіння і моральної деградації докотилися нинішня рабомаса, байдуже - чи по цей, що по той бік екрану!

Рабство мені відразливе в будь-яких формах!

Але є і приємна новина!!! Так було завжди. За психо-емоційними рефлексіями людство упродовж своєї історії змінилося мало. А нинішнє покоління українців, волаючи по всіх усюдах 'скількиможнатерпіти', 'колицевсезакінчиться' або 'такдаліжитинеможна' насправді живе в найкращі часи ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ!!!

Все в наших руках! Вільних людей дедалі більшає. І вони - на Майдані!!!

Рабам же ж лишаємо тєлєвізор, рашу, мєдвєдчука і шість оболів за місце в телестудії або низькокваліїфковану працю писати росіїйськомовні гнівнокоментарі під цим дописом)))

Алілуйя!!!

Нехайль стане по цьому!!))

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