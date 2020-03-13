Скільки коронавірус живе в організмі: з'явилася остаточна відповідь

Коронавірус COVID-19 може залишатися в організмі протягом п'яти тижнів після зараження.

До такого висновку прийшли лікарі з Китайської академії медичних наук та інші автори статті в британському медичному журналі The Lancet. Дослідження показали, що патоген затримується в дихальних шляхах. Його сліди виявили в тому числі у пацієнтів, з моменту зараження яких пройшло близько 20 днів.

Вчені вивчили медичні записи і лабораторні аналізи 191 людини з COVID-19, включаючи аналізи 54 людей, померлих від інфекції. Усі вони лікувалися в двох лікарнях китайського міста Ухань, з якого почалося поширення вірусу. Для порівняння, у випадку з атиповою пневмонією знаходження вірусу в дихальних шляхах протягом чотирьох тижнів після зараження фіксувалося тільки у третини пацієнтів.

Коронавірус може залишатися в організмі протягом п'яти тижнів

Зараз рекомендований період ізоляції після зараження складає 14 днів. Передбачається, що цього терміну достатньо для запобігання поширенню вірусу. Однак якщо перехворілі пацієнти дійсно залишаються заразними через кілька днів після зникнення симптомів, вони можуть мимоволі передати його іншим людям.

Нагадаємо, що напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах нового коронавірусу пандемією. Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що найближчим часом може очікуватися зростання числа випадків зараження і країн, охоплених захворюванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку західних ЗМІ і української Ради нацбезпеки і оборони, смертельний коронавірус COVID-19 міг бути створений в китайській лабораторії.

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