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26 березня • оновлено в 18:04
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Скільки коронавірус живе на поверхнях: у МОЗ дали відповідь

7.4т
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Коронавіруси можуть жити на поверхнях до п'яти днів. Однак конкретні терміни залежать від типу поверхні, температури і вологості навколишнього середовища.

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Таке пояснення з'явилося на сторінці Центру громадського здоров'я України в Facebook. З огляду на такий термін виживання коронавірусів, медики закликали громадян дезінфікувати контактні поверхні – ручки дверей, перила, предмети загального користування тощо.

Здатність до виживання коронавірусу на поверхнях

Здатність до виживання коронавірусу на поверхнях

Facebook Центру громадського здоров'я України

"Щодня очищайте і дезінфікуйте поверхні, яких часто торкаєтеся: дверні ручки, тумбочки біля ліжка, каркаси ліжка та інші меблі для спальні. Використовуйте для цього звичайні побутові засоби дезінфекції з 1% хлору", – йдеться в рекомендаціях.

Крім того, українцям порадили хоча б раз на день дезінфікувати 1% розчином хлору ванну і унітаз. Що стосується одягу та білизни, то їх можна прати з порошком в машині при температурі 90°C і ретельно висушувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, докторка медичних наук, вірусологиня Алла Мироненко заявила, що українцям зовсім необов'язково перемивати всі упаковки продуктів, принесені з супермаркетів. Адже ризик заразитися коронавірусом через них, по суті, мінімальний. Замість цього вона порадила мити руки в звичайному порядку і перед їжею.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Купи чиновников и воевать не надо
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Он ещё и квартиру снимает без договора. Ату налоговую на него)))
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