Поки пандемія коронавірусу не буде подолана повністю, людству постійно доведеться носити захисні маски.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів віцепрезидент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній. За його словами, цей факт визнала навіть Всесвітня організація охорони здоров'я, яка раніше стверджувала протилежне (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Маски захищають і затримують крапельне передавання вірусу. ВООЗ визнала помилковість своєї думки про те, що маска потрібна лише інфікованим. Сьогодні вона обов'язкова для носіння у 49 країнах світу. Штрафи за порушення досить значні. Наприклад, у Чехії 400 євро, в ФРН від 10 до 5000 євро", – нагадав він.

Захисні маски massa.az

Учений також додав, що, окрім масок, до закінчення пандемії людям доведеться дотримуватись і соціальної дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше академік Анатолій Загородній говорив, що протягом наступного тижня Київ вийде на плато за кількістю хворих на коронавірус, а на Київщині та Буковині піде повільний спад.