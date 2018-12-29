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Скільки житимуть люди в майбутньому: озвучено неймовірне число

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Вчений Стіліанос Кампакіс дійшов висновку, що Земля через 200 років буде максимально комфортною для проживання, а тривалість життя збільшиться майже до двохсот років.

Він вважає, що причиною тривалого життя стане генна маніпуляція і високий рівень медицини, пише "Урядовий кур'єр".

За даними досліджень, у 2218 році використовуватимуться гаджети, вбудовані в людину, замість погоні за коштами, люди концентруватимуться на культурних цінностях.

Скільки житимуть люди в майбутньому: озвучено неймовірне число

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Біологи пророкують зникнення гендерної приналежності. І чоловіки, і жінки зможуть виношувати потомство окремо одне від одного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після новорічних свят жителі північної півкулі Землі зможуть побачити рідкісне астрономічне явище - кривавий супермісяць.

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минин евген
минин евген
немытое кацапьё - нисколько, а существовать совсем мало.
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Всё понял, кроме одного. Зачем мужчинам надо будет вынашивать потомство. В будущем чо, баб будет не хватать?
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