Скільки житимуть люди в майбутньому: озвучено неймовірне число

Вчений Стіліанос Кампакіс дійшов висновку, що Земля через 200 років буде максимально комфортною для проживання, а тривалість життя збільшиться майже до двохсот років.
Він вважає, що причиною тривалого життя стане генна маніпуляція і високий рівень медицини, пише "Урядовий кур'єр".
За даними досліджень, у 2218 році використовуватимуться гаджети, вбудовані в людину, замість погоні за коштами, люди концентруватимуться на культурних цінностях.
47News
Біологи пророкують зникнення гендерної приналежності. І чоловіки, і жінки зможуть виношувати потомство окремо одне від одного.
Як повідомляв OBOZREVATEL, після новорічних свят жителі північної півкулі Землі зможуть побачити рідкісне астрономічне явище - кривавий супермісяць.