Скільки апаратів ШВЛ є в Україні та кому вони потрібні: Степанов озвучив деталі

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна достатньо забезпечена апаратами штучної вентиляції легень. Також він наголосив, що їх застосування потребують лише надважкі пацієнти.

Під час брифінгу 16 серпня очільник міністерства зазначив, що станом на зараз у лікарнях, де лікують хворих на COVID-19, є 3 700 апаратів ШВЛ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо ми говоримо про кількість апаратів штучної вентиляції легень, які знаходяться в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, то ми суттєво збільшили її. Це близько 3 700 апаратів ШВЛ", – запевнив Степанов.

"Але апарати ШВЛ застосовуються при лікуванні винятково за медичними показами. І не завжди цього потребують. Лише коли дуже важкий перебіг хвороби і коли сильно розвивається дихальна недостатність", – пояснив очільник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі Харківської обласної інфекційної лікарні поскаржилися на катастрофічну ситуацію у реанімації лікувального закладу. За їхніми словами, пацієнтів доводиться під'єднувати до апаратів ШВЛ навіть у відділеннях.