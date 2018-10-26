''С*ки, віджали!'' Казанський пояснив справжню суть "русского міра"

Прихильники президента Росії Володимира Путіна в "ДНР" скоро відчують усі принади "русского міра", який кликали на Донбас у 2014 році.

Про це попередив на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський, відреагувавши на масове невдоволення через перекриття бульвару Пушкіна в окупованому Донецьку. За його словами, тепер дорога відкрита тільки для "обраних", а любителі Росії щосили скаржаться, що бульвар віджали.

Казанський зазначив, що саме в цьому і полягає суть "русского міра" - пан може захотіти і перекрити холопам проїзд. "Спочатку ти думаєш, що віджимати будуть тільки у прихильників України. Що репресії будуть тільки проти "неправильних" жителів Донбасу. А потім раптово виявляється, що в "Народній Республіці" всі однаково безправні", - пояснив він.

Facebook Дениса Казанського

Facebook Дениса Казанського

За словами журналіста, такі дії показують, що чекає "ДНР" надалі. "В один день люди, які відбирали майно українців, прийдуть і до тебе. Спочатку заберуть у тебе виборче право, потім вулицю, потім місто, машину, будинок", - підсумував він.

Користувачі влаштували активну дискусію під постом Казанського. "Ну, скоро паркан для "аристократії" побудують, а чо. Звичайний розвиток примітивного суспільства", "Мізки у них віджали", "Істинно народна республіка", - написали вони у коментарях.

Facebook Дениса Казанського

Facebook Дениса Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казанський відреагував на цинічну заяву прихильника "ДНР".