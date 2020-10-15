Скелет предка тиранозавра продали за рекордну суму. Відео

Карина Бондаренко Суспільство 04:40, 15.10.2020

На торгах в Парижі (Франція) за три мільйони євро продали скелет рідкісного аллозавра, якому понад 150 мільйонів років.

Спочатку його планували продати за 1,2 мільйона доларів, повідомляє Euronews.

Однак вартість лота склала вдвічі вище за попередні оцінки, які надав аукціонний будинок Друо.

Аллозавра виявили в американському штаті Вайомінг, де хижаки блукали в пошуках їжі між 145 і 165 мільйонами років тому. Його висота складає більше трьох метрів, а довжина – близько 10. Скелет зберігся приблизно на 70%. Палеонтологи його вважають "дідусем" тиранозавра.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американські вчені провели дослідження, яке спростувало міф про те, що динозаври в основному були гігантськими істотами. Виявилося, що перші стародавні ящери були не більше 10 см у висоту.

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