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11 лютого • оновлено в 11:06
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Скажений вітер і сніг: синоптикиня уточнила морозний прогноз погоди в Україні

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В Україні в середу, 12 лютого, очікуються несприятливі погодні умови: дощі, сніг і вітер, а також скачки тиску.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. За її словами, опади очікуються від невеликих до помірних. Температура повітря при цьому знизиться.

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"Протягом середи максимально очікується 0...+4 градуси, на півдні буде трохи вище, +4...+7 градусів. Вітер залишається західного напрямку, 7-12 м/с, пориви до 15-22 м/с", – додала синоптикиня.

Скажений вітер і сніг: синоптикиня уточнила морозний прогноз погоди в Україні

Середовище в Києві буде вітряної і вологою, місцями мокрий сніг та дощ, температура повітря буде коливатися протягом дня близько +2...+3 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики оголосили штормове попередження – на Україну обрушилася снігова буря.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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