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Скажений вітер і дощ: на Україну насувається буря

2.3т Читати матеріал російською

В Україні 13-14 серпня у західних, північних та Вінницькій областях очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

Про це попереджає Укргідрометцентр. Зазначається, що вдень 13 серпня і протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с.

Також 14 серпня у західних областях очікується зниження денної температури до 20-25° (на 5-10°).

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Буря в Україні

Буря в Україні

Ілюстрація

У зв'язку з цим рятувальники просять українців бути уважними і обережними на вулиці під час шквального вітру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 13 серпня, над територією України пануватиме спекотна повітряна маса.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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