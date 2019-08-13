Скажений вітер і дощ: на Україну насувається буря

В Україні 13-14 серпня у західних, північних та Вінницькій областях очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

Про це попереджає Укргідрометцентр. Зазначається, що вдень 13 серпня і протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с.

Також 14 серпня у західних областях очікується зниження денної температури до 20-25° (на 5-10°).

Буря в Україні Ілюстрація

У зв'язку з цим рятувальники просять українців бути уважними і обережними на вулиці під час шквального вітру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 13 серпня, над територією України пануватиме спекотна повітряна маса.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!