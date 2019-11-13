"Сказав зайвого про тиск на Київ": у США назрів новий скандал через Україну

Президент США Дональд Трамп упродовж декількох тижнів розмірковує над звільненням виконувача обов'язки глави апарату Білого дому Міка Малвейні.

Ймовірна причина — його невдалі виступи на фоні розслідування у справі про імпічмент американського лідера. Про це, посилаючись на слова трьох близьких до дискусій джерел, повідомляє The Washington Post.

За їхніми даними, Трамп нібито висловив своє невдоволення словами чиновника пресконференції 17 жовтня. Зокрема, тоді Малвейні визнав той факт, що військова допомога Україні була припинена задля посилення тиску на Київ. Хоча пізніше він виправився, зауваживши, що жодної "послуги за послугу" не було.

Дональд Трамп і Мік Малвейні Колаж

Водночас, зазначає видання, старші помічники президента США просять не звільняти Малвейні, поки триває розслідування демократів. Вони переконані, що таке кадрове рішення Трампа "спричинить хаос" і буде складно знайти йому заміну.

"Але президент був дуже незадоволений цією пресконференцією. Це був дуже поганий день для президента", – зауважив один із інсайдерів, додавши, що Малвейні навряд чи звільнять до кінця року.

Також зазначається, що цю ситуацію помічники глави Білого дому порівнюють із нещодавнім звільненням ексрадника із нацбезпеки Джона Болтона. Його усунули від посади ще у вересні, а нині демократи не можуть добитися від нього дачі показань.

"Трамп постійно запитує всіх, що вони думають про Малвейні. Він явно розчарований ним. Проте всі радять: останнє, що йому потрібно зараз – це ще одна важлива кадрова зміна", – підсумував один із високопосадовців США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. глави адміністрації президента США Мік Малвейні заявив, що Дональд Трамп може запросити главу Росії Володимира Путіна на наступний саміт G7 як окремого гостя, а незабаром повернути Москву до складу "Великої вісімки". За його словами, це стане проміжним кроком до повноцінного повернення Росії у G8.

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