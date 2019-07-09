"Скасувати президента, а не парад!" Українці вибухнули гнівом через рішення Зеленського про День Незалежності

Рішення президента Володимира Зеленського скасувати парад на День Незалежності викликало обурення в українців.

У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

"Скасування проведення військового параду виглядає невдалим заграванням з ворогом і може свідчити про перші кроки до капітуляції", – написав її автор Мирон Дмитрик.

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Волонтер Мирослав Гай нагадав президенту в Facebook, що подібні заходи потрібні для того, щоб показати, що армія ще існує.

Як зазначив волонтер Денис Пятигорец, тезу Гая підтверджують прості математичні розрахунки: "300 млн на військовий парад – це марнотратство. 300 млн на переїзд Адміністрації президента в нове приміщення – це ок. Вітаю, патріоти! Тепер у нас забрали парад. Символ гордості за нашу армію", – обурився він.

Волонтер і блогер Дана Ярова через рішення президента написала йому відкритий лист, в якому написала, що Зеленський своєю ініціативою зробив плювок в обличчя української армії.

"Якщо до вас досі не дійшло, то парад це про інше. Парад – це самоідентифікація. Парад – це символізм. Парад – це як гімн, як прапор, як мова. Парад – це данина поваги тим, кого вже немає. Парад – це покалічені хлопці в перших рядах. Парад – це урочисте вручення прапорів бригадам. Парад – це данина почесті матерям загиблих. Парад – це данина почесті дітям загиблих. Парад – це про те, що ми пам'ятаємо. Парад – це про добровольців, волонтерів і всіх громадян країни, які за 5 років створили армію з нічого. Парад – це сльози на очах у військових, які марширують головною площею країни", – зазначила вона.

Телеведучий Тарас Березовець в свою чергу підтримав ідею Зеленського не проводити парад, потроливши президента.

Ось прямо двома руками підтримую рішення Зеленського не проводити військовий парад на День Незалежності. Парад це справа серйозна, урочисте. Так що краще не треба. Свого часу, з іншим Верховним головнокомандувачем парад буде доречний і ми його повернемо. - Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 9 липня 2019 р

"Ось прямо двома руками підтримую рішення Зеленського не проводити військовий парад на День Незалежності. Парад це справа серйозна, урочиста. Так що краще не треба. Свого часу, з іншим Верховним головнокомандувачем парад буде доречний і ми його повернемо", – написав він.

На переїзд президента в новий офіс 300 миллионов гривень є. А парад для Підтримання Бойового духу Збройних Сил - дорого. Пріоритети шостого. Альо мені Чомусь здається, что ветерани проведуть парад на День Незалежності Самі. Знайдуть можлівість. - Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 9 липня 2019 р

Інші користувачі приєдналися до обговорення. "Може скасувати не тільки парад, а й президента?", "Що це дасть конкретному солдату?", "Так може і танки продати?", "Підтримую, не хочу парад під патронатом Зе", "Нагадує Віктора Федоровича", "Жлобам вистачить і "Сватів", – написали вони.

Цей парад Дійсно гімн мужності, честі, нескореності. І виявило любові до СВОЄЇ Армії. Так, Дійсно, до Всього треба ретельно готувати, щоб був Гідний результат. У нас до Війни НЕ Було парадів. Ніхто ніяку підготовку НЕ зрівав, і шо, це сильно зміцніло армію? Підняло бойовий дух? - Tetyana Chaychenko (@tchaychenko) 9 липня 2019 р

Він буде дивитися парад сватів - Вітер Змін (@winderfool) 9 липня 2019 р

Це мій побратим!

Ми разом прийомів доля у військовому параді 2016, з нагоді 25 річниці незалежності України !!

Військові та ветерани ма ють право на парад з нагоді дня Незалежності України, смороду ее відвойовують !!! https://t.co/NHzY5tZSK4 - Олександр Погребиский (@ nasia014) 9 липня 2019 р

Ох, щоб не довелося нам Парад з Майданом поєднаті - Andrew Bulgarov (@AndrewBulgarov) 9 липня 2019 р

Підтримую, бо не хочу парад під патронатом Зе ... - EkaterinaAr25 (@EkaterinaArkh) 9 липня 2019 р

Чудова новина, что Зеля НЕ хоче Проводити парад!

Чи не буде заважаті народу оваціямі зустріті ходу своїх героїв!

А жлобам и святкових сватів стані! - Інтімній Лицар (@IntimateKnight) 9 липня 2019 р

Бо цею Зедент НЕ має морального права прійматі парад.Тому его и не буде.Будуть Сват.

Уроди ви, Вже й армію здали. - Чубатий хлоп (@ fhellena1) 9 липня 2019 р

-Зе скасував парад

-А собі ВІН может скасуваті? - Німфа Б. (@Nympha_Blin) 9 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у відеозверненні заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

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