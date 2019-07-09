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"Скасувати президента, а не парад!" Українці вибухнули гнівом через рішення Зеленського про День Незалежності

5.6т Читати матеріал російською

Рішення президента Володимира Зеленського скасувати парад на День Незалежності викликало обурення в українців.

У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

"Скасування проведення військового параду виглядає невдалим заграванням з ворогом і може свідчити про перші кроки до капітуляції", – написав її автор Мирон Дмитрик.

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"Скасувати президента, а не парад!" Українці вибухнули гнівом через рішення Зеленського про День Незалежності

Скріншот

Волонтер Мирослав Гай нагадав президенту в Facebook, що подібні заходи потрібні для того, щоб показати, що армія ще існує.

Як зазначив волонтер Денис Пятигорец, тезу Гая підтверджують прості математичні розрахунки: "300 млн на військовий парад – це марнотратство. 300 млн на переїзд Адміністрації президента в нове приміщення – це ок. Вітаю, патріоти! Тепер у нас забрали парад. Символ гордості за нашу армію", – обурився він.

Волонтер і блогер Дана Ярова через рішення президента написала йому відкритий лист, в якому написала, що Зеленський своєю ініціативою зробив плювок в обличчя української армії.

"Якщо до вас досі не дійшло, то парад це про інше. Парадце самоідентифікація. Парадце символізм. Парадце як гімн, як прапор, як мова. Парадце данина поваги тим, кого вже немає. Парадце покалічені хлопці в перших рядах. Парадце урочисте вручення прапорів бригадам. Парад – це данина почесті матерям загиблих. Парад – це данина почесті дітям загиблих. Парад – це про те, що ми пам'ятаємо. Парад – це про добровольців, волонтерів і всіх громадян країни, які за 5 років створили армію з нічого. Парад – це сльози на очах у військових, які марширують головною площею країни", – зазначила вона.

Телеведучий Тарас Березовець в свою чергу підтримав ідею Зеленського не проводити парад, потроливши президента.

"Ось прямо двома руками підтримую рішення Зеленського не проводити військовий парад на День Незалежності. Парад це справа серйозна, урочиста. Так що краще не треба. Свого часу, з іншим Верховним головнокомандувачем парад буде доречний і ми його повернемо", – написав він.

Інші користувачі приєдналися до обговорення. "Може скасувати не тільки парад, а й президента?", "Що це дасть конкретному солдату?", "Так може і танки продати?", "Підтримую, не хочу парад під патронатом Зе", "Нагадує Віктора Федоровича", "Жлобам вистачить і "Сватів", – написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у відеозверненні заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
День Незалежності
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