"Скасування" проспектів Бандери і Шухевича у Києві показали влучною карикатурою

Український художник Андрій Петренко засудив останні рішення Окружного адміністративного суду Києва в іронічній карикатурі.
Нагадаємо, 25 червня суд скасував рішення Київської міської ради про перейменування проспектів на честь лідерів ОУН-УПА Степана Бандери та Романа Шухевича. Ситуація розлютила українське суспільство і мережу. На своїй сторінці у Twitter художник поділився їдкою ілюстрацією події.
Карикатура на перейменування проспектів Бандери і Шухевича у Києві
Petrenko Andryi/Twitter
На ній зображено силует судді, у якого на шиї хоч і українська символіка, але замість рук — серп і молот. А це, як відомо, емблема Радянського Союзу.
"Український суд — найбільш радянський суд у світі!!!" — коротко підписав карикатуру автор.
Украинский #суд - самый #советский суд в мире!!!https://t.co/YlH1uxdWBz pic.twitter.com/QehfWBiYXG— #Petrenko Andryi (@Petrenko_Andryi) 27 червня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко обурений рішенням суду і пообіцяв повернути назви проспектам Бандери і Шухевича у Києві. А українці заявили, що скасування перейменування двох проспектів варто оскаржити.
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