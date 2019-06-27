ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Скасування" проспектів Бандери і Шухевича у Києві показали влучною карикатурою

2.5тЧитати матеріал російською

Український художник Андрій Петренко засудив останні рішення Окружного адміністративного суду Києва в іронічній карикатурі.

Нагадаємо, 25 червня суд скасував рішення Київської міської ради про перейменування проспектів на честь лідерів ОУН-УПА Степана Бандери та Романа Шухевича. Ситуація розлютила українське суспільство і мережу. На своїй сторінці у Twitter художник поділився їдкою ілюстрацією події.

Карикатура на перейменування проспектів Бандери і Шухевича у Києві

Карикатура на перейменування проспектів Бандери і Шухевича у Києві

Petrenko Andryi/Twitter

Новини
"Це реванш": В'ятрович забив на сполох через проспекти Бандери і Шухевича

На ній зображено силует судді, у якого на шиї хоч і українська символіка, але замість рук — серп і молот. А це, як відомо, емблема Радянського Союзу.

"Український суд — найбільш радянський суд у світі!!!" — коротко підписав карикатуру автор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко обурений рішенням суду і пообіцяв повернути назви проспектам Бандери і Шухевича у Києві. А українці заявили, що скасування перейменування двох проспектів варто оскаржити.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Степан БандераРоман ШухевичАндрій Петренко
Місце
Україна
Тег
Проспект Степана Бандери
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
4
4
Смішно
3
Цікаво
7
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Надо было Шулявский мост перед его разрушением переименовать в Московский. Хоть какое-то получили бы удовольствие.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Суд вернул проспекту им. Бендеры название Московский, потому что его основал киевский князь Юрий Долгорукий.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Этот Шухевич Согласно Википедии Сотрудничал с нацистской Германией в 1939—1942 годах: обучался в секретной школе абвера, служил в вооружённых подразделениях Третьего рейха, был заместителем командира в спецподразделении «Нахтигаль» в звании гауптман, а с ноября 1941 года заместителем командира 201-го батальона шуцманшафта подразделения подчиняющегоса СС
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
леня зе
леня зе
Семёнов Александр, а для вальцмана и гниломордого(отец которого научился пить хороший кофе в концлагере!!!!) это герои
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Семёнов Александр, Это украинский герой?!!! Бля это адище какое то
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel