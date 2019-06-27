"Скасування" проспектів Бандери і Шухевича у Києві показали влучною карикатурою

Український художник Андрій Петренко засудив останні рішення Окружного адміністративного суду Києва в іронічній карикатурі.

Нагадаємо, 25 червня суд скасував рішення Київської міської ради про перейменування проспектів на честь лідерів ОУН-УПА Степана Бандери та Романа Шухевича. Ситуація розлютила українське суспільство і мережу. На своїй сторінці у Twitter художник поділився їдкою ілюстрацією події.

Карикатура на перейменування проспектів Бандери і Шухевича у Києві Petrenko Andryi/Twitter

На ній зображено силует судді, у якого на шиї хоч і українська символіка, але замість рук — серп і молот. А це, як відомо, емблема Радянського Союзу.

"Український суд — найбільш радянський суд у світі!!!" — коротко підписав карикатуру автор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко обурений рішенням суду і пообіцяв повернути назви проспектам Бандери і Шухевича у Києві. А українці заявили, що скасування перейменування двох проспектів варто оскаржити.

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