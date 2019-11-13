Скасування призову в армію в Україні: в "Слузі народу" розкрили деталі

Скасування призову в армію дозволить Україні створити професійні Збройні сили за стандартами НАТО.

Про це розповіла в ефірі ObozTV народний депутатка від "Слуги народу", представниця Кабміну у Верховній Раді Ірина Верещук, оцінюючи відповідну заяву міністра оборони Андрія Загороднюка.

Коментуючи можливі терміни створення повністю професійних ЗСУ, нардеп зазначила: "Загороднюк каже, що це не буде зараз, у цьому році і навіть в наступному".

"Маємо стратегічну мету – перехід на професійну армію за стандартами НАТО. Ми повинні до неї прагнути. Це вже багато років обговорюється в суспільстві і на політичному рівні, хто є ефективніше на полі бою – професійний військовий або 18-річний юнак-призовник, якого призвали після школи і відправили воювати", – заявила Верещук.

За її словами, скорочення призову в армію має бути взаємопов'язане зі збільшенням професійної армії.

"Ми розуміємо, скільки потрібно витрат, щоб виховати професіонала... Стандарти НАТО вимагають великих вкладень. За професіоналізацією повинні йти і витрати з держбюджету", – зазначила депутатка.

"Якщо ми говоримо про професійну армію, то чисельність повинна зменшуватися. Люди повинні виконувати інші обов'язки. Є військово-облікові спеціальності, їх сьогодні треба міняти, тому що ми живемо за лекалами Радянського Союзу. Ми зараз повинні зробити так, щоб уберегти життя військовослужбовців і перемагати на полі бою... Професійна армія не буде більшою. Для цього не буде потреби, тому що воюють зараз бойовими дронами, айті-технологіями. Намагаються зробити все, щоб зберегти життя і здоров'я солдата", – заявила нардепка.

За її словами, процес професіоналізації ЗСУ вже триває: "Я приведу приклад ССО – Сил спеціальних операцій. Вони були створені вже під час бойових дій і доводять свою ефективність".

vechirniy.kyiv.ua

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