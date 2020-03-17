Скасування потягів "Укрзалізниці": в Кабміні заговорили про винятки

З 12:00 18 березня в Україні буде повністю припинено пасажирське сполучення. Однак уряд веде переговори з країнами ЄС з приводу організації спецрейсів для евакуації українців.

Про це в ході брифінгу 17 березня заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Укрзалізниця" Укрінформ

"Пасажирське сполучення закривається. Але ми будемо з Чехії, Німеччини та Польщі повертати громадян. Зараз домовляємося про спецрейси", – сказав урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

через оголошений загальнонаціональний карантин та обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом, метро Києва, Харкова і Дніпра зупинило роботу, а наземний транспорт змінив правила руху.

Крім того, з 12:00 18 березня забороняється залізничне, авіа- і автобусне міжміське і міжобласне повідомлення.

Міські перевезення можуть здійснюватися до 10 осіб в маршрутних таксі та в таксі і до 20 осіб в тролейбусах, вагонах і трамваях.

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