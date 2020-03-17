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17 березня • оновлено в 15:24
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Скасування потягів "Укрзалізниці": в Кабміні заговорили про винятки

3.4т
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З 12:00 18 березня в Україні буде повністю припинено пасажирське сполучення. Однак уряд веде переговори з країнами ЄС з приводу організації спецрейсів для евакуації українців.

Про це в ході брифінгу 17 березня заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

Укрінформ

"Пасажирське сполучення закривається. Але ми будемо з Чехії, Німеччини та Польщі повертати громадян. Зараз домовляємося про спецрейси", – сказав урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Теги
Міністерство інфраструктури Укрзалізниця
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