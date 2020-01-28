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28 січня • оновлено в 15:38
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Скасування по батькові в Україні: Капранов запропонував "ходити конем"

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Публіцист, письменник, видавець Дмитро Капранов переконаний, що громадяни України можуть відмовлятися від по батькові.

"З точки зору ідентифікації громадян, по батькові значення вже не має. В нинішньому світі, коли у нас купа цифр – довідок, ідентифікаційних номерів, страховок, паспортів тощо – ім'я людини перетворюється на цифру", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи тематичну петицію, яка опублікована на сайті президента України.

Петиція на сайті президента України про скасування по батькові

Петиція на сайті президента України про скасування по батькові

Він звернув увагу, що, користуючись правом змінювати ім'я та прізвище, деякі громадяни "писали в паспортах бозна-що", включаючи "кіношні псевдо". "Тому, носити по батькові, не носити по батькові – це вибір кожної людини, і держава тут має умити руки і сказати: "Тобі дали цифровий чіп, ідентифікаційний номер, а далі ходи конем відповідно до своїх переконань", – сказав письменник.

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За словами Капранова, він і його брат Віталій "спокійно обходилися без по батькові" і не бачать проблеми в тому, щоб не використовувати його і надалі. "Нас досі називають "хлопці", попри те, що у нас сиві бороди", – зауважив він.

Дмитро Капранов

Дмитро Капранов

Як писав OBOZREVATEL, 24 січня на сайті президента України з'явилася петиція про скасування по батькові. Раніше у Верховній Раді України був зареєстрований законопроєкт №2450, що дозволяє громадянам України змінювати своє по батькові.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Петиції Президенту України Ексклюзив
Особа
Дмитро Капранов
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Ш. Олег
Ш. Олег
Коль так сильно в Европу вам хочется, то идите уже до конца, отказавшись не только от отчества, а от матери и от отца.
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1
Ш. Олег
Ш. Олег
Прокапало Ігор, я? Который полжизни прожил в Германии, не сменив украинский паспорт на немецкий и не забыв ни историю, ни культуру, ни оба языка, которые впитал с молоком матери? Я мyдак? А кто тогда вы, отрёкшиеся от прошлого идиoты?
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0
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ш. Олег, я же говорил, м у д а к!
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0
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
рагуль№*****
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1
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Дмитрий Кусокговнаевич Копранов)))
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2
1
фил филька
фил филька
копрофилов
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