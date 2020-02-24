"Скаржитися немає на що": українка розповіла про умови карантину в Нових Санжарах

Евакуйована з Китаю українка Олександра Волкова розповіла, що в санаторії в Нових Санжарах створили прийнятні умови для людей.

Дівчина в Instagtam повідомила, що, перебуваючи в місті Ухань, їй було сумно й страшно спостерігати за поширенням смертельного коронавірусу.

"Зараз же ми практично вдома, хоча б на своїх землях. Скаржитися нам нема на що. Смачно годують, Wi-Fi є, а що ще потрібно для щастя? Подарунки так взагалі зворушливі. Чудові хлопці з Нацгвардії охороняють нас. Багато хто називає мене через це лицеміркою: "Говорила спершу одне, тепер інше". Розсудливі люди зрозуміють різницю між ситуаціями та не будуть звинувачувати в лицемірстві. Це все було для громадського резонансу, що б нам швидше допомогли. Не потрібно звинувачувати людей в тому, що вони хочуть жити" , – написала вона.

Олександра Волкова Instagtam Олександра Волкова

Дівчина розповіла, що на карантині вона відпочиває та "вбиває час", роблячи собі макіяж. Також Волкова подякувала персоналу санаторію, куди їх поселили, за розуміння та підтримку.

"Спасибі Нацгвардії, яка охороняє нас. Спасибі кухарям, які справді з любов'ю і по-домашньому готують нам. Спасибі лікарям – дуже хороші й милі, щодня роблять обходи й перевірять нас. Спасибі, космічному капітану літака, якому ми і аплодували і свистіли та музику нам включав. Спасибі стюардесам і стюардам, які, бідолахи, в скафандрах цих навіть не бачили, як їжу нам розносять. Дякую водіям, які потрапили під обстріл камінням разом із нами", – зазначила українка.

Олександра Волкова Instagtam Олександра Волкова

Олександра Волкова Instagtam Олександра Волкова

Волкова в Китаї Instagtam Олександра Волкова

Олександра Волкова в Китаї Instagtam Олександра Волкова

Олександра Волкова Instagtam Олександра Волкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, евакуйовані з Китаю українці розповіли, в яких умовах проживають в санаторії в селищі Нові Санжари.

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