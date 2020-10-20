Скандального викладача-"сталініста" київської автошколи, який ображав Майдан, звільнили

Викладача однієї з київських автошкіл, який називав себе "сталіністом", ображав Майдан і бажав учениці "здохнути", звільнили.

Керівництво навчального закладу відреагувало на скандал e соцмережах і публікацію OBOZREVATEL. Про закінчення резонансної історії написала у Facebook прессекретарка народної депутатки від "Слуги народу" Олени Шуляк Анастасія Климчук, яка також стала жертвою нападок учителя-"сталініста".

Вона опублікувала відповідь керівництва автошколи колишньому її випускникові помічнику-консультанту народного депутата від партії "Голос" Романа Лозинського Андрію Лузану.

"Ми самі шоковані цією ситуацією. Автошкола "Серна-200" не підтримує політичних поглядів Володимира щодо Революції Гідності, також шоковані листуванням і образами загалом", – йдеться в повідомленні.

Також у закладі назвали ситуацію "ударом нижче пояса" й пообіцяли вжити радикальних заходів.

Трохи пізніше надійшло повідомлення про припинення співпраці автошколи з викладачем Володимиром Саліховим.

Викладача-"сталініста" звільнили Facebook Анастасії Климчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, викладач однієї з київських автошкіл, де проводять дистанційні заняття в чаті, назвав себе "комуністом-сталіністом" і заявив студентам, що "майдануті" заважають йому працювати.