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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Суспільство

Скандального мера Добропілля закидали яйцями: з'явилося відео

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Під час прес-конференції щодо можливої фальсифікації результатів парламентських виборів у окрузі №50 одного з кандидатів – мера Добропілля Донецької області Андрія Аксьонова, облили водою і закидали яйцями.

Акцію протесту влаштували молодики з написами на футболках "Традиція Порядок" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Так, вони вибили вхідні двері і увірвалися в приміщення з криками "Сепаратист Аксьонов!", "Ганьба!"

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Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

"Ви відкритий прихильник російського світу, ви сепаратист, як можна назвати український паспорт ганчіркою?" – запитали Аксьонова. Він всі звинувачення спростував.

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році депутат від БПП Дмитро Лубинець продемонстрував документи, які підтверджували отримання Аксьоновим російського громадянства.

Аксьонова також викрили в частих поїздках до Криму. Одного разу він навіть підробив лікарняний для того, щоб з'їздити на окупований півострів з особистих причин.

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Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Донецька область
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Видимо стрыбали до Европы, но не выдержали и зиганули!
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CARGO 100
CARGO 100
Чмо европейское разбушевалось перед "смертью" ...
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